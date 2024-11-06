Глава ФИФА прибывает со специальным визитом в Грузию

Сегодня стартует спецвизит Джанни Инфантино в Грузию. Накануне глава ФИФА побывал в столице Азербайджана, где состоялось открытие COP29.
В среду, 13 ноября, президент ФИФА совершает специальный визит в Грузию. Об этом поведали в Федерации футбола страны.
В рамках визита глава ФИФА пообщается с представителями ФФГ и оценит футбольную инфраструктуру. В частности, он побывает на стройке футбольного центра ФФГ в Дигомском массиве. Этот объект будет располагаться на месте спорткомплекса "Аваза".
Также запланировано посещение стадиона, названного в честь легенды грузинского футбола Михаила Месхи.
Напомним, накануне Инфантино посетил Азербайджан, где встретился с президентом страны Ильхамом Алиевым.