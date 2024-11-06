Вестник Кавказа

Глава ФИФА прибывает со специальным визитом в Грузию

Джанни Инфантино
© Фото: скриншот из видео в соцсетях Джанни Инфантино
Сегодня стартует спецвизит Джанни Инфантино в Грузию. Накануне глава ФИФА побывал в столице Азербайджана, где состоялось открытие COP29.

В среду, 13 ноября, президент ФИФА совершает специальный визит в Грузию. Об этом поведали в Федерации футбола страны.

В рамках визита глава ФИФА пообщается с представителями ФФГ и оценит футбольную инфраструктуру. В частности, он побывает на стройке футбольного центра ФФГ в Дигомском массиве. Этот объект будет располагаться на месте спорткомплекса "Аваза".

Также запланировано посещение стадиона, названного в честь легенды грузинского футбола Михаила Месхи.

Напомним, накануне Инфантино посетил Азербайджан, где встретился с президентом страны Ильхамом Алиевым.

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