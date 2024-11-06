Ильхам Алиев выступил на Саммите малых островных государств

Сегодня, 13 ноября, в Баку в рамках COP29 проходит Саммит малых островных развивающихся государств (SIDS), в котором принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня выступил на Саммите малых островных развивающихся государств (SIDS), проводимом в рамках СОР29 в Баку.

В Бакинском коммюнике, принятом в рамках визита в Азербайджан в мае этого года руководителей Багамских островов, Тонги и Тувалу, особо подчеркнута важность СОР29 и доступа к климатическому финансированию, отметил глава государства.

"В связи с началом деятельности в сентябре этого года Фонда для возмещения потерь и ущерба в Баку был достигнут серьезный прогресс. Сейчас процесс должен быть завершен с целью предоставления финансов нуждающимся странам и особенно малым островным государствам"

- Ильхам Алиев

Азербайджан оказывает решительную поддержку малым островным государствам – страна помогла ряду стран, пострадавших от стихийных бедствий, ураганов, землетрясений и наводнений, отметил азербайджанский лидер

"Мы также оказали помощь в сфере продовольственной безопасности и защиты культурного наследия. Многие малые островные страны воспользовались нашими стипендиальными программами, их граждане получили образование в университетах Азербайджана"

- Ильхам Алиев

Азербайджан продолжит поддержку и в будущем, заверил глава Азербайджана.

Новая Каледония и Французская Полинезия были объявлены ООН самоуправляющимися территориями, однако колониальные правила сохраняются там до сих пор, заявил в ходе своего выступления Ильхам Алиев.

Как подчеркнул президент Азербайджана, природа Французской Полинезии подверглась серьезной деградации в результате многочисленных ядерных испытаний со стороны Франции, и именно эта страна несет ответственность за загрязнение почвы и нанесение ущерба островам. А если учесть 17 ядерных испытаний, проведенных Францией в Алжире во время оккупации, то можно представить объем ущерба, нанесенного экосистеме нашей планеты, добавил азербайджанский лидер.

Говоря о преступлениях на заморских территориях, президент Азербайджана заявил, что Франция, управляемая режимом Макрона, в последнее время неоднократно нарушала права человека, в том числе совершив убийства и ранив многих граждан во время законных демонстраций в Новой Каледонии.