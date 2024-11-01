Вестник Кавказа

Три города Турции вошли в рейтинг самых брендовых городов мира

Новая мечеть в Стамбуле
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Опубликован рейтинг Global City Index. В этом году в список ста лучших городов вошли три города Турции. При этом первое место досталось Лондону.

Консалтинговая компания Brand Finance представила ежегодный рейтинг Global City Index 2024, Турция улучшила в нем свои позиции, в сотню брендовых городов вошли три турецких мегаполиса.

Рейтинг составлен на основе списка критериев и опроса 15 тыс людей со всего мира. В Турции главным городом-брендом признан Стамбул, в этом году он занял 51 место, поднявшись за год на шесть строчек. В последней десятке топ-100 оказались еще два города: Анталья и Измир. Анталья занимает 93-ю строчку, Измир - 97-ю.

Лучшими городами мира Global City Index 2024 стали Лондон, Нью-Йорк, Париж, Токио и Дубай.

Города для рейтинга оценивались по возможностям для бизнеса и инвестиций, по уровню образования и науки, по комфорту для жизни, культурному наследию, устойчивости, управлению и глобальному признанию.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1075 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Где увидеть природу Грузии: топ-9 самых красивых национальных парков и заповедников

Где увидеть природу Грузии: топ-9 самых красивых национальных парков и заповедников

Анталья влюбила 16 млн туристов со всего мира

Анталья влюбила 16 млн туристов со всего мира

Узбекистан получил награду за развитие туризма

Узбекистан получил награду за развитие туризма

Куда россияне отправятся отдыхать на Новый Год?

Куда россияне отправятся отдыхать на Новый Год?

Огромный валун на перевале в Узбекистане раздавил автомобиль с туристами

Огромный валун на перевале в Узбекистане раздавил автомобиль с туристами

Российские туристы принесли Казахстану почти $3,7 млн

Российские туристы принесли Казахстану почти $3,7 млн

Россияне в Турции не обращались в Генконсульство РФ из-за вируса

Россияне в Турции не обращались в Генконсульство РФ из-за вируса

Неизвестный вирус в Турции: Роспотребнадзор взял дело на контроль

Неизвестный вирус в Турции: Роспотребнадзор взял дело на контроль

Двух туристов арестовали за прогулку по территории Байконура в Казахстане

Двух туристов арестовали за прогулку по территории Байконура в Казахстане

Астана вошла во Всемирный туристский альянс

Астана вошла во Всемирный туристский альянс

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы