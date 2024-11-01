Три города Турции вошли в рейтинг самых брендовых городов мира

Опубликован рейтинг Global City Index. В этом году в список ста лучших городов вошли три города Турции. При этом первое место досталось Лондону.

Консалтинговая компания Brand Finance представила ежегодный рейтинг Global City Index 2024, Турция улучшила в нем свои позиции, в сотню брендовых городов вошли три турецких мегаполиса.

Рейтинг составлен на основе списка критериев и опроса 15 тыс людей со всего мира. В Турции главным городом-брендом признан Стамбул, в этом году он занял 51 место, поднявшись за год на шесть строчек. В последней десятке топ-100 оказались еще два города: Анталья и Измир. Анталья занимает 93-ю строчку, Измир - 97-ю.

Лучшими городами мира Global City Index 2024 стали Лондон, Нью-Йорк, Париж, Токио и Дубай.

Города для рейтинга оценивались по возможностям для бизнеса и инвестиций, по уровню образования и науки, по комфорту для жизни, культурному наследию, устойчивости, управлению и глобальному признанию.