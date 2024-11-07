Директора школы обвинили в хищении более 2 млн рублей в Ингушетии

Руководитель школы подозревается в хищении нескольких миллионов рублей в Ингушетии. В ближайшее время дело рассмотрит суд в Магасе.

В Ингушетии стал фигурантом уголовного дела мужчина, работавший директором школы. Об этом информирует республиканская прокуратура.

"По версии следствия, в январе 2015 года директор общеобразовательной школы-детсада в Назрани, зная, что преподаватель по математике уволена по собственному желанию, изготовил приказ о приеме ее вновь на работу"

– пресс-служба ведомства

Установлено, что на протяжении четырех лет мужчина готовил данные о проведенных ею занятиях. При этом женщина в школе не работала. За это время учителю были начислено более 2,4 млн рублей, которые руководитель учреждения присвоил себе.

Уголовное дело было заведено по статье об особо крупном мошенничестве, которое было совершено с использованием служебного положения. Рассмотрением дела займется Магасский районный суд.