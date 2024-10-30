Главврача подозревают в нецелевом расходовании нескольких миллионов рублей в Ингушетии

В Ингушетии завели уголовное дело на главврача одного из медучреждений. Женщину подозревают в нецелевом расходовании средств.
Женщина, работающая главным врачом в больнице в Ингушетии, стала фигурантом уголовного дела. Об этом информирует региональное СУСКР.
"C 2021 по 2023 год подозреваемая направила поступившие средства обязательного медстрахования на оплату труда врачей, оплату по договорам страхования автотранспорта, технологическое присоединение к электросетям, а также прочие расходы, не включенные в структуру тарифов на оплату медпомощи"
– пресс-служба управления
Женщину подозревают в нецелевом расходовании средств территориального фонда ОМС. Предполагается, что она допустила трату около 3,4 млн рублей.