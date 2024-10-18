Вестник Кавказа

Брат Калиматова обвиняется в мошенничестве и создании преступного сообщества

Брат Калиматова обвиняется в мошенничестве и создании преступного сообщества
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Восемь эпизодов мошенничества в особо крупном размере и создание ОПС - такие обвинения выдвигаются против Магомеда Калиматова, бывшего чиновника из Ингушетии и брата главы региона.

Брат главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова, Магомед Башир Калиматов, ранее занимавший пост главы управления федеральной почтовой связи в республике, обвиняется в мошенничестве и создании организованного преступного сообщества.

"Калиматов Магомед-Башир обвиняется в совершении восьми преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, и преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ"

– материалы суда

В ОПС, по данным следствия, входило до 35 человек, большинство в настоящее время арестованы, размер причиненного ущерба оценивается в 2 млрд рублей.

Магомед Калиматов находится под стражей с мая этого года, с тех пор арест продлевали два раза, последний раз в октябре. Следствие подозревает, что он имеет отношение к хищениям из республиканского Пенсионного фонда, пишет ТАСС.

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