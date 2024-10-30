Вестник Кавказа

Россия приостановила подачу газа в Армению

Россия приостановила подачу газа в Армению
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Подача российского газа из Грузии в Армению приостановлена. Причина – проведение восстановительных работ в Грузии. Подача восстановится до конца 14 ноября.

Временно приостановлена подача российского газа в Армению, пишет пресс-служба компании «Газпром Армения».

Причина прекращения транзита связана с проведением аварийно-восстановительных работ на территории Грузии. Газ не поступает с 10:00 13 ноября.

Отмечается, что работы проводятся на участке «Казах-Сагурамо» транзитного магистрального газопровода «Северный Кавказ – Закавказье».

В компании добавили, что подача газа восстановится до 22:00 14 ноября, пока что газоснабжение осуществляется через резервы и дополнительные объемы поставок газа из Ирана.

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