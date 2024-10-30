Россия приостановила подачу газа в Армению

Подача российского газа из Грузии в Армению приостановлена. Причина – проведение восстановительных работ в Грузии. Подача восстановится до конца 14 ноября.
Временно приостановлена подача российского газа в Армению, пишет пресс-служба компании «Газпром Армения».
Причина прекращения транзита связана с проведением аварийно-восстановительных работ на территории Грузии. Газ не поступает с 10:00 13 ноября.
Отмечается, что работы проводятся на участке «Казах-Сагурамо» транзитного магистрального газопровода «Северный Кавказ – Закавказье».
В компании добавили, что подача газа восстановится до 22:00 14 ноября, пока что газоснабжение осуществляется через резервы и дополнительные объемы поставок газа из Ирана.