Газопровод Игдыр-Нахчыван откроют в ближайшие недели

Министр энергетики Турции рассказал о ходе реализации проекта газопровода Игдыр-Нахчыван. Газопровод должен обеспечить независимость Нахчывана от иранских газовых поставок.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар заявил о скором открытии газопровода Игдыр-Нахчыван.

"Подготовка с нашей стороны к открытию газопровода Игдыр-Нахчыван полностью завершена"

– Алпарслан Байрактар

Сообщается, что работа по вводу объекта в эксплуатацию почти завершена с азербайджанской стороны. Важный объект энергетики должен быть открыт в ближайшие 3-4 недели, отметил Байрактар в интервью АПА.

Отметим, что проект газопровода протяженностью 100 км начали реализовывать в конце 2023 года.