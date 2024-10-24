Газопровод Игдыр-Нахчыван откроют в ближайшие недели

Министр энергетики Турции рассказал о ходе реализации проекта газопровода Игдыр-Нахчыван. Газопровод должен обеспечить независимость Нахчывана от иранских газовых поставок.
Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар заявил о скором открытии газопровода Игдыр-Нахчыван.
"Подготовка с нашей стороны к открытию газопровода Игдыр-Нахчыван полностью завершена"
– Алпарслан Байрактар
Сообщается, что работа по вводу объекта в эксплуатацию почти завершена с азербайджанской стороны. Важный объект энергетики должен быть открыт в ближайшие 3-4 недели, отметил Байрактар в интервью АПА.
Отметим, что проект газопровода протяженностью 100 км начали реализовывать в конце 2023 года.