Вестник Кавказа

Газопровод Игдыр-Нахчыван откроют в ближайшие недели

Газопровод Игдыр-Нахчыван откроют в ближайшие недели
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Министр энергетики Турции рассказал о ходе реализации проекта газопровода Игдыр-Нахчыван. Газопровод должен обеспечить независимость Нахчывана от иранских газовых поставок.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар заявил о скором открытии газопровода Игдыр-Нахчыван.

"Подготовка с нашей стороны к открытию газопровода Игдыр-Нахчыван полностью завершена"

– Алпарслан Байрактар

Сообщается, что работа по вводу объекта в эксплуатацию почти завершена с азербайджанской стороны. Важный объект энергетики должен быть открыт в ближайшие 3-4 недели, отметил Байрактар в интервью АПА. 

Отметим, что проект газопровода протяженностью 100 км начали реализовывать в конце 2023 года.

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