Дания планирует создать в Нахчыване ветровую электростанцию

Дания планирует реализовать проект ветровой электростанции в Нахчыване. В регионе более 50% добываемой энергии приходится на "зеленые" источники.

Датская компания Kapella Wind Energy планирует создать ветровую электростанцию в Нахчыване, сообщают азербайджанские СМИ.

Специалисты сейчас изучают техническую сторону вопросу, также анализируется экономическая составляющая проекта. В дальнейшем может быть принято решение о постройке.

Нахчыван является одним из флагманов "зеленой" энергии на Кавказе. В регионе функционируют солнечные, ветровые, гибридные электростанции. Сейчас более половины произведенной электроэнергии в регионе приходится на альтернативные и возобновляемые источники.