Вестник Кавказа

Дания планирует создать в Нахчыване ветровую электростанцию

Дания планирует создать в Нахчыване ветровую электростанцию
© Фото: Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дания планирует реализовать проект ветровой электростанции в Нахчыване. В регионе более 50% добываемой энергии приходится на "зеленые" источники.

Датская компания Kapella Wind Energy планирует создать ветровую электростанцию в Нахчыване, сообщают азербайджанские СМИ. 

Специалисты сейчас изучают техническую сторону вопросу, также анализируется экономическая составляющая проекта. В дальнейшем может быть принято решение о постройке. 

Нахчыван является одним из флагманов "зеленой" энергии на Кавказе. В регионе функционируют солнечные, ветровые, гибридные электростанции. Сейчас более половины произведенной электроэнергии в регионе приходится на альтернативные и возобновляемые источники.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
910 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Баку может принять финал Лиги чемпионов в 2027 году

Баку может принять финал Лиги чемпионов в 2027 году

На Каспии произошло очередное землетрясение

На Каспии произошло очередное землетрясение

Баку и Тегеран обсудили сотрудничество в энергетической сфере

Баку и Тегеран обсудили сотрудничество в энергетической сфере

Ильхам Алиев встретился с Германом Грефом в Казани

Ильхам Алиев встретился с Германом Грефом в Казани

Венгрия построит школы и больницы в Карабахе

Венгрия построит школы и больницы в Карабахе

Президент Азербайджана направил поздравительное письмо Виктору Орбану

Президент Азербайджана направил поздравительное письмо Виктору Орбану

Байден призвал Пашиняна завершить работу над мирным соглашением до конца года

Байден призвал Пашиняна завершить работу над мирным соглашением до конца года

В Азербайджане планируют производить грузовики всемирно известного бренда

В Азербайджане планируют производить грузовики всемирно известного бренда

Президент Азербайджана утвердил соглашения с Россией

Президент Азербайджана утвердил соглашения с Россией

Евгений Коган (BitKogan): Что будет с экономикой России? Как инвестировать? Грузия, Азербайджан

Евгений Коган (BitKogan): Что будет с экономикой России? Как инвестировать? Грузия, Азербайджан

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы