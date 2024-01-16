Как будут развивать Восточный Азербайджан?

Губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан Бехрам Сармаст рассказал, что проекты, разработанные для развития региона, связаны с целостностью Ирана, подчеркнув, что Азербайджан имеет историческое значение для ИРИ.

На заседании административного совета уезда Малекан с участием министра культурного наследия, ремесел и туризма Ирана Бехрам Сармаст отметил, что правительство Масуда Пезешкиана пришло к власти под лозунгом национального согласия, что предоставило Восточному Азербайджану историческую возможность ликвидировать отставание в различных областях.

Для устойчивого развития в Восточном Азербайджане необходимо разработать и реализовать стратегию, которая будет выходить за рамки географических границ. Это касается всех проектов и мегапроектов, которые мы реализуем

– Бехрам Сармаст.

Он отметил, что разработанные проекты связаны с целостностью Ирана и выразил надежду, что правительство будет уделять регионам особое внимание.

Сармаст также заявил, что на последних президентских выборах поддержка азербайджанцев сыграла ключевую роль в победе Масуда Пезешкиана; и необходимо возродить их жизненно важную роль во всех уездах провинции. У провинции есть значительный потенциал, который реализуем при взаимодействии жителей всего региона.

Общая политика управления провинцией направлена на создание единства, синергии и согласия среди жителей региона, несмотря на существующие границы

– губернатор.

В каждом уезде будет разработана стратегия брендинга и создания идентичности с учетом имеющегося культурного, исторического и туристического потенциала. Сармаст подчеркнул необходимость тесного взаимодействия между руководителями и населением, заявив, что одной из основ национального согласия должно быть общение чиновников с людьми - таким образом формируется народное правительство.

В планах властей провинции Восточный Азербайджан создать в каждом уезде консультативные стратегические советы по развитию, в которые войдут все, кто может внести вклад, предлагая идеи с акцентом на использование знаний местных экспертов.