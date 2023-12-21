Восточный Азербайджан играет ключевую роль в экономике Ирана

96% экономики иранской провинции Восточный Азербайджан находится в руках частного сектора. Эта провинция играет ключевую роль в экономике Ирана. Такое заявление сделал заместитель координатора по экономическим вопросам губернатора Восточного Азербайджана Мохаммад Калами на встрече с китайской инвестиционной делегацией в Тебризе – столице провинции.

Тебриз - колыбель иранской экономики, и многие бизнесмены, живущие в Тегеране, имеют азербайджанское происхождение. Восточный Азербайджан – единственная провинция страны, где 96% экономики находится в руках частного сектора

- Калами.

По его данным, если в другие иранские провинции в основном инвестировало правительство ИРИ, но в Восточном Азербайджане таких инвестиций не было около полувека. Этот факт Калами объяснил так:

Не было необходимости в вмешательстве правительства, а частный сектор удовлетворял эти потребности за счет сделанных инвестиций.

В каких отраслях лидирует Восточный Азербайджан?

Восточный Азербайджан занимает первое место в Иране в нескольких отраслях, в частности в кожевенной и обувной. Причем продукция этих отраслей не только обеспечивает местного потребителя, но и идет на экспорт в Китай.

60% продукции пищевой промышленности страны производится в Тебризе. Кроме того, из Восточного Азербайджана осуществляется экспорт в 70 стран мира

- Калами.

Кроме того, Восточный Азербайджан занимает третье место среди провинций Ирана по производству стали, причем крупнейший производитель стали в частном секторе также расположен в этой провинции. Заместитель координатора по экономическим вопросам губернатора Восточного Азербайджана указал на важность инвестиций КНР в экономику провинции:

Китайские инвесторы, вложившие деньги в нашу провинцию, признают, что Восточный Азербайджан сотрудничает с ними больше, чем сам Китай.

Иранский Китай

В производстве бытовой техники Восточный Азербайджан называют "иранским Китаем", так как 65% бытовой техники Ирана производится именно в этой провинции. Калами заметил, что зона свободной торговли "Араз" – самая промышленно развитая среди ЗСТ ИРИ.

Заместитель по координации экономических дел губернатора Восточного Азербайджана также заявил, что в прошлом году [закончился 21 марта 2023 года] Восточный Азербайджан стал второй среди всех провинций Ирана по объему иностранных инвестиций в сфере производства, и эта тенденция продолжается в этом году [начался 22 марта 2023 года].