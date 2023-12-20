Иран и Азербайджан: конфликт исчерпан

Иран и Азербайджан восстанавливают сотрудничество. Спустя почти год после теракта в посольстве АР в Тегеране и последующего его закрытия появилась информация о возобновлении работы дипмиссии.

В последние дни Тегеран и Баку демонстрируют взаимную готовность к более тесному сотрудничеству. «Вестник Кавказа» восстанавливает хронологию важных событий на ирано-азербайджанском треке.

Посольство в Тегеране

Сегодня стало известно, что посольство Азербайджана возобновит работу в Тегеране. Об этом сообщил представитель МИД Ирана Насер Канани. Заявление прозвучало спустя почти год после нападения, в результате чего посольство было закрыто на неопределенный срок.

Как отметили в иранском внешнеполитическом ведомстве, для возобновления деятельности дипмиссии стороны утвердили дорожную карту.

Суд над виновными

Вопросом занимались прокуратуры Ирана и Азербайджана. В субботу генпрокуроры Ходжат оль-эслам валь-Мослемин Мохеди и Камран Алиев провели онлайн-заседание. Забегая вперед, заметим, что его участники назвали отношения двух стран «дружественными и братскими» и провозгласили начало в них новой главы.

Информационное агентство Mehr пишет, что стороны обсудили ход процесса по расследованию обстоятельств и установлению виновных в нападении на посольство Азербайджана. Происшествие названо «трагическим» инцидентом. Отмечается, что после устранения формальных препятствий дело будет передано в суд. Заседание предполагается провести в ближайшее время.

Впрочем, взаимодействие в правовой и судебной сферах не должно ограничиваться решением актуальных вопросов – оно обязано быть существенно шире, считают генеральные прокуроры двух стран. Документально реализовать планы призван меморандум о взаимопонимании, который сейчас дорабатывается.

Встреча в Баку

Днем ранее иранские СМИ сообщили о важном дипломатическом контакте между странами: состоялась встреча Посла ИРИ в Баку Сейеда Аббаса Мусави с замглавы МИД Азербайджана Самиром Шарифовым.

Не исключено, что в центре внимания оказалось возобновление работы миссии Азербайджана в Тегеране. Агентство Fars акцентирует внимание своих читателей на том, что обсуждали, в первую очередь, двусторонние отношения, а уже потом региональные темы.

Приятная статистика

Все три новости появились на фоне позитивных для Ирана и Азербайджана результатов экономического сотрудничества в 2023 году. Продолжает работу совместная профильная комиссия.

Её руководители, министр дорог и городского развития Ирана Мехрдад Базрпаш и вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев провели в субботу телефонный разговор.

Выразив удовлетворение значительным ростом транзита товаров между двумя странами, Мустафаев заявил:

«В 2023 году перевозки между двумя странами выросли на 40%, международный транзит - на 57%, железнодорожные перевозки - на 47%. За этот период впервые по железной дороге между двумя странами было перевезено более 700 тыс т грузов, в основном в Россию».

Стороны также договорились об открытии в ближайшее время нового транзитного перехода между двумя странами в Астаре.