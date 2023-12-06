Азербайджан и Иран договорились об открытии посольства

Посольство Азербайджана возобновит работу в Иране. Прокуратуры Азербайджана и Ирана составили дорожную карту по восстановлению работы дипмиссии.

Азербайджан и Иран продолжают налаживать отношения, состоялась встреча представителей прокуратур двух стран, по итогу которой составлена дорожная карта по возобновлению работы азербайджанского посольства в Иране.

«Эта встреча является частью усилий двух стран по решению оставшихся вопросов в процессе отношений между странами и по вопросу, связанному с посольством Азербайджана в Иране. На сегодняшний день процесс положительный, многие аспекты этого дела были решены. Была разработана дорожная карта для возобновления деятельности посольства Азербайджана, и усилия были успешно продолжены»

– представитель МИД Ирана Насер Кенани

Во внешнеполитическом ведомстве Ирана добавили, что наблюдаются позитивные тенденции в отношениях двух стран и в других сферах, в том числе в торговле.