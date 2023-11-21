Азербайджан и Иран: региональное партнерство перевешивает разногласия 

Отношения между Ираном и Азербайджаном всегда были непростыми, однако во второй половине уходящего года странам удалось добиться многого с точки зрения двустороннего партнерства. Как Азербайджану и Ирану удается преодолевать разногласия и каким образом региональное сотрудничество вышло на первый план - рассказываем в этом материале.

Иран и Азербайджан сегодня не просто соседние страны (протяженность ирано-азербайджанской границы составляет почти 700 км), но и региональные союзники, подтверждением чему служат регулярные встречи представителей обоих государств, развитие совместных проектов, а также визиты высокопоставленных чиновников. Так, вчера командующий иранскими ВМС, контр-адмирал Шахрам Ирани встретился с командующими военно-морским флотом Азербайджана, вице-адмиралом Субханом Бакировым.

Что случилось в Иране в январе?

Год для ирано-азербайджанских отношений начался с трагических событий: в конце января в азербайджанском посольстве в Иране произошел теракт, в результате которого погиб человек, еще двое были ранены. Азербайджан эвакуировал посольство, а в феврале президент Ильхам Алиев заявил, что нормализация отношений между Ираном и Азербайджаном возможна только после того, как ответственный за инцидент предстанет перед судом. В свою очередь министерство иностранных дел Ирана сразу заявило о готовности ставить Баку в известность о ходе расследования.

Потепление между Ираном и Азербайджаном

Через полгода после январского инцидента отношения между соседними странами постепенно начали налаживаться:

22 июля иранское государственное новостное агентство начало публикацию материалов на азербайджанском языке.

25 июля министр транспорта Ирана и заместитель премьер-министр Азербайджана Шахин Мустафаев в ходе телефонного разговора договорились завершить строительство моста через реку Астарачай и обсудили сотрудничество по ГЭС ”Ходафарин”.

В конце августа Мохаммад Багери, глава Генштаба Ирана, в ходе телефонного разговора с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым призвал Азербайджан к усилению военного сотрудничества.

10 сентября в Баку состоялась встреча Третьей совместной комиссии МО Азербайджана и Генерального штаба вооруженных сил Ирана.

В начале октября Иран был наблюдателем на совместных азербайджано-казахстанских военных учениях ”Хазри-2023”.

6 октября Азербайджан и Иран подписали соглашение о создании транспортного Зангезурского коридора через территорию Ирана

7 октября Мохаммад Багери заявил о том, что благодаря восстановлению Азербайджаном территориальной целостности, у Ирана теперь есть возможность трансформировать военные границы в экономические.

9 ноября состоялась встреча президентов Ирана и Азербайджана на полях саммита Организации экономического сотрудничества.

18 ноября в ходе телефонного разговора между министрами иностранных дел двух стран Джейхуном Байрамовым и Хосейном Амиром Абдоллахияном, стороны подчеркнули важность укрепления механизмов для поддержания регионального мира.

Словом, за прошедшие пять месяцев контакты между Ираном и Азербайджаном значительно активизировались, в первую очередь, в сфере транспортного и военного сотрудничества.

Почему важны отношения между Ираном и Азербайджаном

Отношения между Азербайджаном и Ираном играют важную роль не только с точки зрения региональной стабильности, но и из-за своего экономического потенциала. Несмотря на существующие между Баку и Тегераном трения, оба государства связывают:

общая культура, история и религия

экономическое партнерство: в 2022 году объем бизнес-транзакций между двумя странами вырос более чем на 13% по сравнению с годом ранее

международные торговые маршруты: и Азербайджан, и Иран являются частью транспортного коридора ”Север-Юг”. Кроме того, именно через территорию Ирана у Азербайджана есть выход на рынки Ближнего Востока.

Каспийское море.

Партнерство с третьими странами: и Иран, и Азербайджан активно сотрудничают как с региональными, так и с международными партнерами.

В Иране проживает огромное количество азербайджанцев: по данным разных источников, от 15 до 25 млн человек, что больше, чем в самом Азербайджане, население которого 10 млн человек.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Возможна ли война между Ираном и Азербайджаном?

В настоящее время нет никаких признаков, которые указывали бы на то, что война между Ираном и Азербайджаном возможна. Многочисленные контакты между сторонами подтверждают тот факт, что Баку и Тегеран сделали выбор в пользу регионального сотрудничества, несмотря на имеющиеся разногласия и довольно жесткую реакцию на отдельные инциденты. В целом, напряженность между Азербайджаном возникает, в основном, из-за двух вопросов:

Израиль. Азербайджан - давний партнер Израиля, а для Ирана Израиль - главный враг в ближневосточном регионе. 1 ноября верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал все мусульманские страны расторгнуть экономические и дипломатические связи с Израилем. Азербайджан осудил нынешнее израильско-палестинское противостояние, но прекращать отношения с Израилем не стал. Армения. До того как Азербайджан и Иран договорились проложить Зангезурский коридор через территорию Ирана Тегеран переживал, что маршрут в изначальном его варианте заблокирует ирано-армянскую границу. Для Ирана Армения - партнер, в том числе и с точки зрения энергоресурсов. Армения поставляет электроэнергию в Иран, а Иран экспортирует газ в Армению. Кроме того, страны - близкие экономические партнеры. 13 ноября секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что в 2023 году товарооборот между странами составит около $1 млрд.

Азербайджан и Иран сегодня

Какими бы ни были разногласия между Ираном и Азербайджаном, сегодня страны - региональные партнеры. Как Иран, так и Азербайджан в своей внешней политике опираются на принцип добрососедства, выступают против вмешательства третьих стран в собственные дела. Кроме того, экономические выгоды от партнерства идут на пользу народам обеих стран, поэтому Азербайджан и Иран постепенно укрепляют сотрудничество в самых разных сферах, и, скорее всего, эта тенденция сохранится.