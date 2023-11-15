В Иране рассказали о развитии сотрудничества Тегерана и Баку

В МИД Ирана сообщили, что сотрудничество между Ираном и Азербайджаном развивается в различных сферах. Там добавили, что ведутся обсуждения о развитии отношений.

Официальный представитель иранского МИД Насер Канани рассказал о развитии азербайджано-иранского сотрудничества.

По словам дипломата, сотрудничество между Баку и Тегераном развивается в политической, экономической, военной и других сферах.

Он добавил, что сегодня между Ираном и Азербайджаном ведутся обсуждения о развитии двусторонних отношений.

Канани также подчеркнул, что Тегеран с оптимизмом смотрит на продолжение сотрудничества с Баку в рамках общих интересов, заявив, что данная воля есть как у Ирана, так и у Азербайджана.