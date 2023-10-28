Главы МИД Азербайджана и Ирана заявили о важности регионального диалога

Министры иностранных дел Азербайджана и Ирана провели телефонный разговор. Дипломаты обсудили темы двусторонней и региональной повестки.
Сегодня состоялся телефонный разговор главы МИД Азербайджана и иранского министра иностранных дел, рассказали в Баку.
Джейхун Байрамов обсудил с Хосейном Амиром Абдоллахияном нынешнюю ситуацию, а также дальнейшие перспективы сотрудничества Баку и Тегерана.
Дипломаты также обратили внимание на важность упрочения регионального диалога.
Далее они указали на большое значение, которое активизация региональных форматов имеет для упрочения мира в регионе.
Кроме того, Байрамов и Абдоллахиян обсудили и другие вопросы, которые представляют для сторон интерес.
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