Азербайджан и Иран соединят железную дорогу за $500 млн

Развитие транспортных коридоров на Южном Кавказе продолжается. Железная дорога между Азербайджаном и Ираном будет соединена через реку Араз, международный проект оценивается в $500 млн.

Азербайджан и Иран работают над развитием Аразского дорожного коридора - международного маршрута через реку Араз. Соединение железнодорожной линии на границе двух стран обойдется в $500 млн.

"В настоящее время мы наблюдаем новый Кавказ, и в новых условиях, когда Южный Кавказ становится транзитным пространством мировой торговли, Иран должен играть активную роль"

– посол Ирана в Азербайджане Сейид Аббас Мусави

Дипломат добавил, что создание дорожного коридора между Ираном и Азербайджаном - важный аспект в этом вопросе.

"Аразский дорожный коридор поддерживается обеими странами. Недавно Азербайджан выделил средства на строительство моста Агбенд-Калала на азербайджано-иранской границе на сумму $8 млн. В то же время, в будущем Азербайджан потратит $500 млн на соединение железных дорог двух стран с направления Агбенда"

– Мусави

В ноябре президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил о том, что Баку и Тегеран договорились о маршруте железной и автомобильной дорог по берегу реки Араз, что поспособствует развитию коридора "Север-Юг". Между странами будет два маршрута: через Агбенд и через Астару.