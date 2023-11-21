Встреча командующих ВМС Азербайджана и Ирана прошла в Баку

Контр-адмирал, командующий ВМС Исламской Республики Шахрам Ирани в ходе визита в Баку встретился с вице-адмиралом Субханом Бекировым – командующим ВМС Азербайджана.
В ходе торжественной церемонии встречи Ирани он прошел перед почетным караулом. Были исполнены гимны Азербайджана и Ирана.
Иранский командующий посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, который находится в штабе ВМС АР, и возложил цвет. Участники церемонии почтили его память.
Кроме того, Ирани сделал памятную запись в Книге почетных гостей.
Далее прошла сама встреча. Ее участники поговорили о "перспективах развития военного сотрудничества между военными моряками" обеих стран.
"Была особо отмечена важность проведения совместных учений на Каспийском море в целях повышения профессионализма военнослужащих и обмена опытом"
– МО Азербайджана
В ходе переговоров были детально обсуждены вопросы, интересные обеим сторонам.
В конце стороны вручили друг другу подарки, а также сфотографировались на память.
Ранее сегодня иранская делегация, во главе с Шахрамом Ирани посетила Аллею шехидов.