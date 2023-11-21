Вестник Кавказа

Встреча командующих ВМС Азербайджана и Ирана прошла в Баку

Встреча командующих ВМС Азербайджана и Ирана прошла в Баку
Командующий ВМС АР и его иранский коллега провели переговоры в Баку. Они обсудили перспективы развития военного сотрудничества.

Контр-адмирал, командующий ВМС Исламской Республики Шахрам Ирани в ходе визита в Баку встретился с вице-адмиралом Субханом Бекировым – командующим ВМС Азербайджана.

В ходе торжественной церемонии встречи Ирани он прошел перед почетным караулом. Были исполнены гимны Азербайджана и Ирана.

Иранский командующий посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, который находится в штабе ВМС АР, и возложил цвет. Участники церемонии почтили его память.

Кроме того, Ирани сделал памятную запись в Книге почетных гостей.

Далее прошла сама встреча. Ее участники поговорили о "перспективах развития военного сотрудничества между военными моряками" обеих стран.

"Была особо отмечена важность проведения совместных учений на Каспийском море в целях повышения профессионализма военнослужащих и обмена опытом"

– МО Азербайджана

В ходе переговоров были детально обсуждены вопросы, интересные обеим сторонам.

В конце стороны вручили друг другу подарки, а также сфотографировались на память.

Ранее сегодня иранская делегация, во главе с Шахрамом Ирани посетила Аллею шехидов.

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