Баку: мы не можем ждать Армению, Зангезурский коридор идет через Иран

Азербайджан решил развивать Срединный коридор без участия Армении. В Ереване за три года не пришли к решению по Зангезурскому коридору. В итоге дорога пройдет через Азербайджан и Иран.

Зангезурский коридор пройдет через Иран вместо Армении - в Ереване за три года проект не сдвинулся с точки, об этом рассказал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

В Армении за три года не было предпринято шагов для строительства участка дороги в рамках Зангезурского коридора, вместо этого в Ереване заговорили об утопическом проекте "Перекресток мира", напомнил Хикмет Гаджиев.

Трехлетние обсуждения не дали результатов, армянскому руководству следует подумать, насколько это эффективно, заметил он.

Также помощник азербайджанского президента подчеркнул, что вина за закрытие границ как с Азербайджаном, так и с Турцией лежит на самой Армении.

"Азербайджан и Турция синхронно всегда поддерживали нормализацию отношений и постоянно посылали Армении позитивные послания. Но, конечно же, Армения должна сама оценить потенциал региона и выступить с подходом к решению его проблем внутри него самого"

– Гаджиев

Вокруг региона будет построена кольцевая железнодорожная линия, Баку и Анкара продолжают контакты по строительству железной дороги Карс-Игдыр. Ереван же не предпринял никаких шагов для строительства этой кольцевой линии.

Продуктивно идет работа по Зангезурскому коридору с Ираном, продолжил он. Через реку Араза в Зангилане и Агбенде прокладываются мосты, на иранской территории продолжается строительство сухопутных и железнодорожных линий в Нахчыван.

"К сожалению, за последние 3 года Армения не предприняла серьезных шагов для строительства и продвижения этой линии. Мы не можем дожидаться, пока Армения примет решение. Как видите, в Срединном коридоре появляются новые возможности, и нам необходимо выстраивать отношения, правильно оценивая эти возможности"

– Гаджиев

Армения загнала себя в тупик?

Экономист Ровшан Ибрагимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул, что Азербайджан не отказывается от инфраструктурного сотрудничества с Арменией, однако армянским властям необходимо прекратить политические шоу и заняться конкретной работой по реализации уже существующих проектов.

"От того, что пару недель назад премьер-министр Никол Пашинян начал показывать на международных площадках некий "Перекресток мира", то есть карту Армении с направленными в разные стороны стрелками, новые транспортные коридоры не сформировались. По части инфраструктурных проектов Армения весьма не конструктивна: даже собственный маршрут магистрали "Север-Юг" она не смогла реализовать за 20 лет, у республики до сих пор нет нормальной автотрассы до Ирана, и тем меньше имеет какое-то значение представляемая Пашиняном картинка", - прежде всего сказал он.

"Три года назад, 9 ноября 2020 года, было принято Трехстороннее заявление Азербайджана, Армении и России, где четко прописывались обязанности армянских властей по открытию коммуникаций и строительству транспортных путей. Азербайджан с первого же дня после завершения Карабахской войны начал восстанавливать инфраструктуру Карабаха и Восточного Зангезура, уничтоженную армянскими оккупационными силами – заново строить автомагистрали и железную дорогу. Фактически, в следующем году Зангезурский коридор дойдет до поселка Агбенд на границе с Ираном и Арменией. А в Армении за эти годы проект армянской части Зангезурского коридора не был даже рассмотрен на парламентском уровне, то есть даже документ никакие не готовились. Три года Ереван только и говорил, что ему не нравится слово "коридор"", - напомнил Ровшан Ибрагимов.

"Азербайджан и в этом вопросе выступил конструктивно, заявив, что название не имеет значения, хоть просто дорогой назовите, но только начните строительство. Однако в Армении по-прежнему не сделано ничего. Учитывая, что азербайджанская часть Зангезурского коридора скоро будет завершена, Азербайджан принял решение инициировать иранский участок, идущий параллельно несостоявшемуся армянскому, поскольку ждать, пока Армения решится, финансово и стратегически невыгодно. В итоге в среднесрочной перспективе остается без каких-либо грузоперевозок, поскольку маршруты будут идти или через Грузию ("Баку-Тбилиси-Карс"), или через Иран. Если сама Армения не желает конструктивно подходить к региональной инфраструктуре, никто уговаривать ее не будет", - подчеркнул экономист.

Тем не менее, если Ереван начнет в ближайшее время работать, а не только говорить, он сможет присоединиться к трансрегиональным маршрутам. "В первую очередь необходимо восстановление железнодорожного пути через Мегри – он существовал в советское время, но затем армянские власти разобрали рельсы – и строительство вдоль него автомагистрали. То есть нужно выполнение Арменией ее обязательств по открытию коммуникаций, создание армянского участка Зангезурского коридора. Ее собственные предложения открытия горных дорог на севере неэффективны, поскольку в 3-4 раза продлевают транзит грузов в Нахчыван по армянской территории. Армении важно не терять время: в скором времени другие проекты достигнут такой стадии реализации, когда что-то делать вместе с Ереваном можно будет только в знак доброй воли, а не как взаимовыгодное предприятие", - заключил Ровшан Ибрагимов.