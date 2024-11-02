Вестник Кавказа

Казахстан запускает новый туристический маршрут "Шелковый путь"

Казахстан запускает новый туристический маршрут "Шелковый путь"
© Фото: пресс-служба АО “НК “Қазақстан темір жолы“
Уже в эту субботу, 16 ноября, в Казахстане стартует первый железнодорожный тур между Казахстаном и Узбекистаном по маршруту Великого шелкового пути – он пройдет из Алматы в Ташкент через Туркестан.

Буквально через пару дней в Казахстане стартует новое туристическое направление: туристам предложат с комфортом проехать по железнодорожному маршруту "Шелковый путь", который свяжет Алматы с Ташкентом и пройдет через Туркестан, сообщает казахстанское министерство туризма и спорта.

Стартует международный железнодорожный тур уже в нынешнюю субботу, 16 ноября - четыре дня в нем путешественники проведут, погружаясь в атмосферу древних городов на Великом шелковом пути - Туркестана и Ташкента, передает Sputnik Казахстан.

"В результате совместных усилий удалось создать уникальный железнодорожный тур, который соединяет две страны. Путешествия станут более комфортными и доступными для наших граждан и туристов из других стран, которые хотят узнать о богатом духовном и историческом наследии. Это важный шаг в развитии туризма и укреплении культурных связей между Казахстаном и Узбекистаном"

- вице-министр туризма и спорта Казахстана Ержан Еркинбаев

В программе тура также посещение одного из самых древних городов на территории Средней Азии – Отырар, который был важным торговым звеном Великого шелкового пути. В нем путешественников ждут экскурсии по мавзолею Арыстан-баба, музею-заповеднику "Азрет Султан", и посещение крупнейшего туристического комплекса в Центральной Азии "Караван-Сарай", передает Sputnik Казахстан.

Все время путешествия туристов будут сопровождать профессиональные гиды, в комфортабельном поезде их ждет вкусное питание, также организаторы позаботятся о входных билетах в музеи на маршруте.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1320 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Иранская деревня пополнила список мировых достопримечательностей

Иранская деревня пополнила список мировых достопримечательностей

Три города Турции вошли в рейтинг самых брендовых городов мира

Три города Турции вошли в рейтинг самых брендовых городов мира

Где увидеть природу Грузии: топ-9 самых красивых национальных парков и заповедников

Где увидеть природу Грузии: топ-9 самых красивых национальных парков и заповедников

Анталья влюбила 16 млн туристов со всего мира

Анталья влюбила 16 млн туристов со всего мира

Узбекистан получил награду за развитие туризма

Узбекистан получил награду за развитие туризма

Куда россияне отправятся отдыхать на Новый Год?

Куда россияне отправятся отдыхать на Новый Год?

Огромный валун на перевале в Узбекистане раздавил автомобиль с туристами

Огромный валун на перевале в Узбекистане раздавил автомобиль с туристами

Российские туристы принесли Казахстану почти $3,7 млн

Российские туристы принесли Казахстану почти $3,7 млн

Россияне в Турции не обращались в Генконсульство РФ из-за вируса

Россияне в Турции не обращались в Генконсульство РФ из-за вируса

Неизвестный вирус в Турции: Роспотребнадзор взял дело на контроль

Неизвестный вирус в Турции: Роспотребнадзор взял дело на контроль

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы