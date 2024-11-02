Казахстан запускает новый туристический маршрут "Шелковый путь"

Уже в эту субботу, 16 ноября, в Казахстане стартует первый железнодорожный тур между Казахстаном и Узбекистаном по маршруту Великого шелкового пути – он пройдет из Алматы в Ташкент через Туркестан.

Буквально через пару дней в Казахстане стартует новое туристическое направление: туристам предложат с комфортом проехать по железнодорожному маршруту "Шелковый путь", который свяжет Алматы с Ташкентом и пройдет через Туркестан, сообщает казахстанское министерство туризма и спорта.

Стартует международный железнодорожный тур уже в нынешнюю субботу, 16 ноября - четыре дня в нем путешественники проведут, погружаясь в атмосферу древних городов на Великом шелковом пути - Туркестана и Ташкента, передает Sputnik Казахстан.

"В результате совместных усилий удалось создать уникальный железнодорожный тур, который соединяет две страны. Путешествия станут более комфортными и доступными для наших граждан и туристов из других стран, которые хотят узнать о богатом духовном и историческом наследии. Это важный шаг в развитии туризма и укреплении культурных связей между Казахстаном и Узбекистаном"

- вице-министр туризма и спорта Казахстана Ержан Еркинбаев

В программе тура также посещение одного из самых древних городов на территории Средней Азии – Отырар, который был важным торговым звеном Великого шелкового пути. В нем путешественников ждут экскурсии по мавзолею Арыстан-баба, музею-заповеднику "Азрет Султан", и посещение крупнейшего туристического комплекса в Центральной Азии "Караван-Сарай", передает Sputnik Казахстан.

Все время путешествия туристов будут сопровождать профессиональные гиды, в комфортабельном поезде их ждет вкусное питание, также организаторы позаботятся о входных билетах в музеи на маршруте.