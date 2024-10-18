Китай тестирует новый железнодорожный маршрут с Казахстаном

Власти КНР отправили в тестовую поездку по новому железнодорожному маршруту между Поднебесной и Казахстаном грузовой состав, который вышел из города Усу в Синьцзян-Уйгурском автономном районе в Алматы.

Грузовой состав в рамках международных железнодорожных грузоперевозок "Китай-Европа / Китай-Центральная Азия накануне вышел на новый маршрут из Усу (КНР) в Алматы (Казахстан), сообщило китайское информационное агентство Синьхуа.

В составе поезда - 45 контейнеров с автомобильными запасными частями, он преодолеет границу между двумя странами через КПП Алашанькоу, передает Sputnik Казахстан.

Усу находится на удалении примерно в 260 км от крупнейшего промышленного центра КНР города Урумчи, административного центра Синьцзян-Уйгурского автономного района. Он был официально включен в число отправных узлов международных грузоперевозок в Синьцзяне в сентябре нынешнего 2024 года, отмечает Синьхуа.