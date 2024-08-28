Казахстан готов реанимировать поставки пшеницы в Китай

Власти Казахстана намерены возобновить поставки зерновых в Китайскую Народную Республику, чтобы ежегодно обеспечивать ее как минимум 4 миллионами тонн отборного зерна.

Китайские компании готовы снова начать экспорт зерновых из Казахстана, сообщает пресс-служба Минсельхоза страны.

"К такой договоренности министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров и председатель правления China Grain Reserves Group Ltd. Дэн Иу пришли в ходе встречи сегодня, 18 октября"

- Минсельхоз Казахстана

Также стороны обсудили вопросы поставок и торговли зерновыми и масличными культурами, говорится в сообщении ведомства, передает Sputnik Казахстан.

Глава Минсельхоза Казахстана отметил, что рынок КНР представляет огромный интерес для страны, и ее аграрии готовы увеличить объемы ежегодных поставок до 3-4 млн т.

Первые 100 тыс т зерновых и масличных культур будут отправлены в КНР в ближайшее время, добавил глава Минсельхоза РК, отметив: ответственность за консолидацию лежит на Прокорпорации.