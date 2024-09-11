Дагестанская полба стала звездой выставки в Москве

Полба стала самым популярным экспонатом на стенде Дагестана на выставке «Золотая осень». Регион представил в Москве больше сотни видов сельскохозяйственной продукции.

Дагестан представил широкий ассортимент своей продукции на выставке «Золотая осень», однако особое внимание посетителей привлекла полба.

«Дагестанская полба – самый необычный продукт российской выставки „Золотая осень“. Полба – она же пшеница двузернянка, особый вид пшеницы. Производство этой культуры начали возрождать недавно в горной зоне Дагестана»

– пресс-служба правительства Дагестана

Полба – это одна из самых древних злаковых культур, которая была культивирована человеком более 7000 лет назад. Она была широко распространена на территории Евразии, но в последние века отошла на второй план, уступив место более высокоурожайным и менее требовательным культурам. Однако в последние годы интерес к полбе возрождается, и это связано с ее полезными свойствами: она содержит большое количество необходимых организму макро- и микроэлементов, таких как железо, магний и витамины группы B. В ней также содержится больше белка, клетчатки и антиоксидантов по сравнению с обычной пшеницей.

Также на выставке «Золотая осень» дагестанский стенд представлял более ста видов продукции.