Аграрии Ставрополья начали сев озимого рапса

На Ставрополье стартовал сев озимого рапса. Об этом проинформировали в Минсельхозе региона.

Агропредприятия одиннадцати округов Ставропольского края приступили к посеву озимых культур, в частности начался сев озимого рапса.

Уточнения по поводу площадей, выделенных под этот культурный вид, поступили из краевого министерства сельского хозяйства. Более 98 тыс га земли было выделено под выращивание рапса, который является одним из ключевых культурных видов в крае и выращивается в двадцати округах.

«Под урожай 2025 года планируется посеять более 2 млн га озимых культур»

– первый заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Елена Тамбовцева

Отметим, что рапс, или масличный рапс, имеет большое значение для агропромышленного сектора Ставропольского края. Эта озимая культура является ценным ресурсом для получения масла, которое используется в пищевой, косметической и других отраслях промышленности. Также рапс является ценным кормом для животных.

Рапс характеризуется высокой урожайностью и устойчивостью к различным климатическим условиям, что делает его популярным выбором среди сельхозпроизводителей Ставрополья. Кроме того, рапс способствует улучшению почвенного состава и повышению урожайности других культур, поэтому его выращивание на полях агропредприятий приносит значительные выгоды.

Важно отметить, что сельхозпредприятия Ставропольского края в основном предпочитают использовать семенной материал отечественного производства для посева озимых культур, включая рапс.