Вестник Кавказа

Аграрии Ставрополья начали сев озимого рапса

Аграрии Ставрополья начали сев озимого рапса
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Ставрополье стартовал сев озимого рапса. Об этом проинформировали в Минсельхозе региона.

Агропредприятия одиннадцати округов Ставропольского края приступили к посеву озимых культур, в частности начался сев озимого рапса.

Уточнения по поводу площадей, выделенных под этот культурный вид, поступили из краевого министерства сельского хозяйства. Более 98 тыс га земли было выделено под выращивание рапса, который является одним из ключевых культурных видов в крае и выращивается в двадцати округах.

«Под урожай 2025 года планируется посеять более 2 млн га озимых культур»

– первый заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Елена Тамбовцева

Отметим, что рапс, или масличный рапс, имеет большое значение для агропромышленного сектора Ставропольского края. Эта озимая культура является ценным ресурсом для получения масла, которое используется в пищевой, косметической и других отраслях промышленности. Также рапс является ценным кормом для животных.

Рапс характеризуется высокой урожайностью и устойчивостью к различным климатическим условиям, что делает его популярным выбором среди сельхозпроизводителей Ставрополья. Кроме того, рапс способствует улучшению почвенного состава и повышению урожайности других культур, поэтому его выращивание на полях агропредприятий приносит значительные выгоды.

Важно отметить, что сельхозпредприятия Ставропольского края в основном предпочитают использовать семенной материал отечественного производства для посева озимых культур, включая рапс.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
985 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Ставропольские электроподстанции проводят замену оборудования

Ставропольские электроподстанции проводят замену оборудования

Какие города Северного Кавказа побили температурный рекорд?

Какие города Северного Кавказа побили температурный рекорд?

Пять санаториев остались без воды в Кисловодске

Пять санаториев остались без воды в Кисловодске

Пожарные ликвидировали возгорание на горе Машук

Пожарные ликвидировали возгорание на горе Машук

Ставрополье готово к зиме на 87%

Ставрополье готово к зиме на 87%

Еще один пожар вспыхнул на горе Машук в Пятигорске

Еще один пожар вспыхнул на горе Машук в Пятигорске

Рост производства сладостей зафиксировали в Ставропольском крае

Рост производства сладостей зафиксировали в Ставропольском крае

В аэропорту Минвод реализуют ресторанные проекты

В аэропорту Минвод реализуют ресторанные проекты

Авиадебошира на рейсе Москва-Минводы наказал суд

Авиадебошира на рейсе Москва-Минводы наказал суд

Вождение без прав: легковушка сбила пенсионерку в Минводах

Вождение без прав: легковушка сбила пенсионерку в Минводах

---

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы