Дагестан наращивает площадь посева озимых

Опубликовано: 6:24, 3 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дагестанские аграрии приступили к севу озимых: для засева полей используют российские семена, выращенные селекционерами Юга России, к тому же площадь посевов станет больше: она вырастет больше чем на 4%.

В Дагестане стартовала посевная кампания: местные аграрии начали сеять озимые зерновые, сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Шарип Шарипов.

В целом посев озимых процедура важная, но достаточно привычная, хотя внынешней осенью она все же будет отличаться, и главным образом тем, что поля в этот раз засеют российским селекционным зерном, выращенным на Кубани, Ставрополье и на Дону, передает "Интерфакс".

Вырастет и площадь озимого сева – она увеличится на 4,3% и составит 97,2 тыс га.

Наибольшие площади в Хасавюртовском (18,8 тыс га), Карабудахкентском (11 тыс га), Ногайском (9,5 тыс га) и Кизлярском (8,7 тыс га) районах республики.

"На них приходится практически половина озимого клина в республике. На сегодня озимые сеют почти во всех муниципальных районах. Аграрии ждут выпадения осадков, чтобы приступить к массовому севу"

- Шарип Шарипов

Семян для засева достаточно – их более 85% от нужного количества, поставки оставшихся 15% ведутся по договоренности, основные сорта озимой пшеницы - "Гром", "Таня", "Прикумская" и "Васса".

Напомним, в нынешнем году хозяйства Дагестана собрали 210 тыс т озимых культур, это на 10% меньше по сравнению с прошлым годом.