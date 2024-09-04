Вестник Кавказа

Путин и Бен Салман обсудили ОПЕК+ и Ближний Восток

Путин и Бен Салман обсудили ОПЕК+ и Ближний Восток
Владимир Путин поговорил по телефону с наследным принцем КСА. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, ОПЕК+ и двусторонние отношения.

Российский лидер Владимир Путин провел телефонную беседу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом, пишет пресс-служба Кремля.

Разговор состоялся по инициативе Эр-Рияда. Стороны выразили удовлетворение достигнутым уровнем отношений межда странами и выразили настрой на дальнейшее сотрудничество во всех сферах.

Затем Путин и бен Салман отметили важность продолжения тесной работы в ОПЕК+ и подчеркнули эффективность и своевременность предпринимаемых мер в данном формате.

Помимо этого, они поговорили о ситуации на Ближнем Востоке. Оба лидера согласились с тем, что подходы Москвы и Эр-Рияда в отношении урегулирования практически совпадают.

Кроме того, глава государства и наследный принц КСА обменялись мнениями по прошедшему в Казани саммита БРИКС. В заключение Путин и бен Салман договорились продолжить контакты.

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