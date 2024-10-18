В МИД России рассказали о новом статусе Саудовской Аравии в БРИКС

В России озвучили сегодняшний статус Саудовской Аравии в БРИКС. В МИД РФ отметили, что вопрос о полноформатном участии пока не стоит на повестке дня.

Замглавы МИД России Сергей Рябков, что на сегодняшний день Саудовская Аравия находится в статусе приглашенной страны в БРИКС.

"Саудовская Аравия находится в статусе приглашенной страны. Саудовская Аравия принимает участие в мероприятиях БРИКС. Мы ценим уровень и формат участия саудовской делегации в саммите в Казани"

– заместитель министра

Он подчеркнул, что в БРИКС не торопят королевство в вопросе членства.

"Никто никуда не торопится <...> Если стране удобно и комфортно в таком режиме работать, мы с уважением к этому относимся"

– Сергей Рябков

Он добавил, что решение о полноформатном участии Саудовской Аравии будет принято, когда придет время.