Вестник Кавказа

ФИФА похвалила Грузию за реализацию футбольных проектов

ФИФА похвалила Грузию за реализацию футбольных проектов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент ФИФА Джанни Инфантино находится с визитом в Грузии. Он оценил работу Федерации футбола этой страны. Глава ассоциации назвал стадион имени Месхи хорошей ареной

Президент ФИФА Джанни Инфантино вместе с другими высокопоставленными чиновниками прибыл с визитом в Грузию. Он рассказал о работе Федерации футбола страны.

Глава ассоциации оценил деятельность федерации, отметив, что она проделала большую работу и реализовала множество проектов, связанных со спортом.

Он отметил, что делегация ФИФА осмотрела объекты, которые возводятся в Грузии при финансировании организации. Инфантино назвал стадион имени Месхи хорошей ареной.

Президент подчеркнул, что в ФИФА еще изучают заявку Грузии на проведение европейского первенства по футболу среди юношей до 20 лет.

При этом он добавил, что делегаты оценивают потенциал страны. Инфантино напомнил, что Грузия принимала молодежное Евро-2023.

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