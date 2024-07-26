Россия приостановила поставки газа в Армению

Армения примерно на сутки перестанет получать российский газ. Причина – аварийно-восстановительные работы.
Поставки российского газа в Армению на время прекращены, рассказали в компании «Газпром Армения».
«На участке "Казах — Сагурамо" (DN 1000) транзитного магистрального газопровода "Северный Кавказ — Закавказье" на территории Грузии будут проводиться аварийно-восстановительные работы. В связи с этим газоснабжение приостановлено сегодня с 10:00 часов до 22:00 14 ноября»
- Газпром Армения
В этот период население Армении будет получать газ благодаря внутренним резервам и вспомогательным поставкам из Ирана, передали в компании. Это не должно вызвать ограничения в потреблении.