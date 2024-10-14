Вестник Кавказа

5 мифов о мужском облысении. Как вернуть волосы без пересадки?

В программе "На здоровье" медицинский журналист Елена Войцеховская и приглашенные гости говорят о том, как поддержать и укрепить здоровье! Экспертами программы станут иммунологи, кардиологи, диетологи, гастроэнтерологи, психологи.

От частого мытья волос облысения не случится! Эти и другие мифы о волосах в свежем выпуске программы «На здоровье» развеет врач-трихолог, дерматолог, Наталья Терёшина. Мы узнаем основную причину, из-за которой мужчины начинают терять волосы и поймём, что этот «волосопад» можно предотвратить при помощи доступных средств для волос. И это не лошадиные шампуни, хозяйственное мыло или маски с перцем и горчицей. Мы узнаем, как выбрать свой шампунь и как его использовать. Выясним, что делать тем, у кого уже начали выпадать волосы и разберём домашние средства для роста волос. Также мы поговорим о бесполезных процедурах, которые сегодня предлагают лысеющим в салонах и узнаем, кому НЕ поможет пересадка волос!

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