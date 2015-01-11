Что такое атмосферное давление и как оно влияет на погоду и человека?

Что такое атмосферное давление?
Атмосферное или барометрическое давление - это сила, с которой на Землю давит вес атмосферы, то есть воздушная оболочка нашей планеты. Атмосфера Земли состоит из пяти слоев, и давление в самом нижнем из них, тропосфере, наиболее высокое, поскольку воздушные молекулы верхних слоев сдавливают молекулы тех, что под ними. Атмосферное давление меняется в зависимости от подъема поверхности земли, ветра и температуры воздуха.
Какое нормальное атмосферное давление?
Измеряется атмосферное давление в миллиметрах ртутного столба, а также в паскалях. Нормальным считается давление в 760 мм. рт. ст. При таком давлении атмосфера воздействует на поверхность Земли с силой в 10,4 килограмма на квадратный метр. Самое высокое атмосферное давление в мире в Сибири - около 786 мм. рт. ст. Самое низкое - на Эвересте: около 250 мм. рт. ст. Чем ниже атмосферное давление, тем меньше кислорода доступно для дыхания.
Из-за чего меняется атмосферное давление?
Есть два пути изменения атмосферного давления:
- увеличение количества молекул воздуха, которые воздействуют на поверхность
- увеличение скорости колебания молекул воздуха за счет нагревания: под воздействием температуры молекулы двигаются быстрее, ударяясь о поверхность чаще.
В течение дня атмосферное давление как минимум дважды незначительно падает и поднимается в зависимости от температуры воздуха.
Как атмосферное давление влияет на погоду?
Изменения атмосферного давления происходят накануне погодных явлений.
- падение атмосферного давления при минусовых температурах предвещает оттепель
- в жаркий день падение атмосферного давления указывает на приближающуюся грозу или сильный ветер
- падение атмосферного давления усиливает влажность
- рост атмосферного давления зимой предвещает заморозки
- увеличение атмосферного давление при минусовой температуре чревато снегом
- больше всего атмосферное давление растёт при приближении северного и восточного ветра, в остальных случаях оно падает.
Влияет ли атмосферное давление на человека?
Кроме погоды, атмосферное давление также влияет на самочувствие. Это влияние обусловлено тем, что тело человека состоит из жидкостей и газов, которые по-разному реагируют на повышение и понижение атмосферного давления.
Головная боль и атмосферное давление
Падение и повышение атмосферного давления может вызвать головную боль и мигрени. Всё дело в том, что в черепе человека есть пазухи (синусы), заполненные воздухом. Изменение давления снаружи приводит к изменению давления внутри пазух, что вызывает дискомфорт. Согласно исследованиям, в 20% случаев мигрень, в частности, провоцируется падением атмосферного давления.
Как атмосферное давление влияет на суставы?
Для тех, кто страдает от артрита и других заболеваний суставов, колебания атмосферного давления также могут вызвать боль из-за изменения воздействия на синовиальную жидкость, которая находится в полостях суставов. Расширение и сокращение связок, сухожилий и хрящей внутри сустава на фоне колебаний атмосферного давления может привести к усилению боли.
Атмосферное давление и артериальное давление
Изменения атмосферного давления также влияют на сердце и кровеносную систему. При падении барометрического давления кровеносные сосуды сужаются, и для того, чтобы кровь текла по суженным артериям и венам, артериальное давление повышается. При низком атмосферном давлении и низкой температуре, например, на морозе, кровь становится более густой, и в результате давление тоже может повыситься.
Что делать, когда меняется атмосферное давление?
Резкие изменения атмосферного давления происходят довольно редко, а колебания в 1-3 мм. рт. ст. считаются нормой. Более значительные падения или увеличения барометрического давления могут спровоцировать стресс, тревожность, проблемы со сном и в целом со здоровьем. Чтобы справиться с последствиями колебаний атмосферного давления, важно:
- внимательно следить за показателями здоровья, в том числе измерять артериальное давление и уровень сахара. В случае серьёзных изменений важно незамедлительно обратиться за медицинской помощью
- не отказываться от физической активности при условии отсутствия противопоказаний
- поддерживать психоэмоциональное состояние.