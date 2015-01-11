Что такое атмосферное давление и как оно влияет на погоду и человека?

Февраль 2025 года с точки зрения погодных аномалий выдался непростым для жителей России: рекордно высокое атмосферное давление приводит к проблемам со здоровьем даже у тех, кто никогда не чувствовал своей зависимости от погоды. Что такое атмосферное давление и как оно влияет на здоровье - рассказываем в этом материале.

Что такое атмосферное давление?

Атмосферное или барометрическое давление - это сила, с которой на Землю давит вес атмосферы, то есть воздушная оболочка нашей планеты. Атмосфера Земли состоит из пяти слоев, и давление в самом нижнем из них, тропосфере, наиболее высокое, поскольку воздушные молекулы верхних слоев сдавливают молекулы тех, что под ними. Атмосферное давление меняется в зависимости от подъема поверхности земли, ветра и температуры воздуха.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какое нормальное атмосферное давление?

Измеряется атмосферное давление в миллиметрах ртутного столба, а также в паскалях. Нормальным считается давление в 760 мм. рт. ст. При таком давлении атмосфера воздействует на поверхность Земли с силой в 10,4 килограмма на квадратный метр. Самое высокое атмосферное давление в мире в Сибири - около 786 мм. рт. ст. Самое низкое - на Эвересте: около 250 мм. рт. ст. Чем ниже атмосферное давление, тем меньше кислорода доступно для дыхания.

Из-за чего меняется атмосферное давление?

Есть два пути изменения атмосферного давления:

увеличение количества молекул воздуха, которые воздействуют на поверхность увеличение скорости колебания молекул воздуха за счет нагревания: под воздействием температуры молекулы двигаются быстрее, ударяясь о поверхность чаще.

В течение дня атмосферное давление как минимум дважды незначительно падает и поднимается в зависимости от температуры воздуха.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как атмосферное давление влияет на погоду?

Изменения атмосферного давления происходят накануне погодных явлений.

падение атмосферного давления при минусовых температурах предвещает оттепель

в жаркий день падение атмосферного давления указывает на приближающуюся грозу или сильный ветер

падение атмосферного давления усиливает влажность

рост атмосферного давления зимой предвещает заморозки

увеличение атмосферного давление при минусовой температуре чревато снегом

больше всего атмосферное давление растёт при приближении северного и восточного ветра, в остальных случаях оно падает.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Влияет ли атмосферное давление на человека?

Кроме погоды, атмосферное давление также влияет на самочувствие. Это влияние обусловлено тем, что тело человека состоит из жидкостей и газов, которые по-разному реагируют на повышение и понижение атмосферного давления.

Головная боль и атмосферное давление

Падение и повышение атмосферного давления может вызвать головную боль и мигрени. Всё дело в том, что в черепе человека есть пазухи (синусы), заполненные воздухом. Изменение давления снаружи приводит к изменению давления внутри пазух, что вызывает дискомфорт. Согласно исследованиям, в 20% случаев мигрень, в частности, провоцируется падением атмосферного давления.

Как атмосферное давление влияет на суставы?

Для тех, кто страдает от артрита и других заболеваний суставов, колебания атмосферного давления также могут вызвать боль из-за изменения воздействия на синовиальную жидкость, которая находится в полостях суставов. Расширение и сокращение связок, сухожилий и хрящей внутри сустава на фоне колебаний атмосферного давления может привести к усилению боли.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Атмосферное давление и артериальное давление

Изменения атмосферного давления также влияют на сердце и кровеносную систему. При падении барометрического давления кровеносные сосуды сужаются, и для того, чтобы кровь текла по суженным артериям и венам, артериальное давление повышается. При низком атмосферном давлении и низкой температуре, например, на морозе, кровь становится более густой, и в результате давление тоже может повыситься.

Что делать, когда меняется атмосферное давление?

Резкие изменения атмосферного давления происходят довольно редко, а колебания в 1-3 мм. рт. ст. считаются нормой. Более значительные падения или увеличения барометрического давления могут спровоцировать стресс, тревожность, проблемы со сном и в целом со здоровьем. Чтобы справиться с последствиями колебаний атмосферного давления, важно:

внимательно следить за показателями здоровья, в том числе измерять артериальное давление и уровень сахара. В случае серьёзных изменений важно незамедлительно обратиться за медицинской помощью

не отказываться от физической активности при условии отсутствия противопоказаний

поддерживать психоэмоциональное состояние.