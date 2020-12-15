Полнолуние в сентябре 2024: когда будет, что делать и как влияет на здоровье?

Задолго до возникновения письменности, религии и организованных обществ человек следил за Луной, выстраивая свою жизнь по ее фазам и циклам. Сегодня за Луной наблюдают не меньше, чем в древности, а полнолуние рассматривается как важное событие. Расскажем, каким будет полнолуние сентября 2024 года, чего ждать от затмения и на что стоит обратить внимание.

Полнолуние в древних сообществах символизировало завершенность и ясность, а период, в течение которого Луна во всем блеске сияет на небосводе считался плодотворным и гармоничным.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда полнолуние в сентябре 2024 года?

Полнолуние в сентябре 2024 года случится 18 числа в 05:35 утра по Московскому времени. Технически сентябрьское полнолуние будет продолжаться всего один момент, однако для невооруженного глаза Луна будет казаться полной в течение трех дней: с 18 по 20 сентября.

Затмение и суперлуние 2024

Сентябрьское полнолуние 2024 года необычное, поскольку сопровождается еще двумя астрономическими событиями - затмением и суперлунием.

Суперлуние - это явление, при котором Луна находится в самой близкой точке от Земли в момент полнолуния. Поскольку спутник нашей планеты движется по эллипсу, он находится то ближе, то дальше. Расстояние от Луны до Земли, точнее, от ядер двух небесных тел, варьируется в пределах 357-407 тысяч километров. 18 сентября Луна будет в 357,7 тыс. км. от Земли.

Лунное затмение в сентябре 2024 года будет частным, то есть в тени, которую будет отбрасывать Земля, освещаемая Солнцем, окажется лишь часть Луны - всего 8%. Полутеневая и теневая фазы затмения будут длиться чуть более четырех часов: с 03:41 до 07:47 по московскому времени.

Чем западнее находится точка наблюдения, тем лучше будет видно сентябрьское лунное затмение 2024 года.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как называется полнолуние в сентябре?

У каждого из полнолуний есть свое собственное имя. Полнолуние сентября называется Урожайным, потому что традиционно именно в это время начинали собирать урожай, ориентируясь как раз по лунному циклу. Также сентябрьскую Луну называют Фруктовой, поскольку в некоторых странах в это время года поспевают фрукты, и Ячменной - по культуре, которую собирают в данный период.

Как полнолуние влияет на здоровье?

С давних времен люди верили, что Луна самым прямым образом влияет на человека, особенно в период полнолуния. Даже слово ”лунатизм” непосредственно связано с Луной: в Средние века считалось, что люди ходят во сне под влиянием определенной лунной фазы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня ученые не находят как таковых подтверждений тому, что Луна оказывает сильное воздействие на здоровье и поведение человека, тем не менее некоторые изменения в этот период не исключены:

в фазу полнолуния могут наблюдаться проблемы со сном;

нестабильное психоэмоциональное состояние, особенно у людей, которые склонны к тревожности;

снижение артериального давления и частоты сердечных сокращений;

обострение почечных заболеваний.

В целом, бояться полнолуния не стоит, однако и о своем здоровье забывать не следует. Внимательно следите за своим состоянием, и если вдруг почувствовали себя плохо, обязательно обратитесь к врачу.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Коридор затмений 2024

Сентябрьское полнолуние и частное затмение открывают период, который называется коридор затмений. Этим термином обозначают период между затмением Луны и последующим затмением Солнца. Солнечное затмение следующее за лунным произойдет 2 октября в 18:42 по Московскому времени. Поскольку считается, что и лунное и солнечное затмение оказывают влияние на человека, время, которое их разделяет, также играет не последнюю роль в самоощущении. Психологи в этот период рекомендуют сохранять терпение и не поддаваться эмоциям.