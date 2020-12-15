Полнолуние в сентябре 2024: когда будет, что делать и как влияет на здоровье?

Полнолуние в древних сообществах символизировало завершенность и ясность, а период, в течение которого Луна во всем блеске сияет на небосводе считался плодотворным и гармоничным.
Когда полнолуние в сентябре 2024 года?
Полнолуние в сентябре 2024 года случится 18 числа в 05:35 утра по Московскому времени. Технически сентябрьское полнолуние будет продолжаться всего один момент, однако для невооруженного глаза Луна будет казаться полной в течение трех дней: с 18 по 20 сентября.
Затмение и суперлуние 2024
Сентябрьское полнолуние 2024 года необычное, поскольку сопровождается еще двумя астрономическими событиями - затмением и суперлунием.
Суперлуние - это явление, при котором Луна находится в самой близкой точке от Земли в момент полнолуния. Поскольку спутник нашей планеты движется по эллипсу, он находится то ближе, то дальше. Расстояние от Луны до Земли, точнее, от ядер двух небесных тел, варьируется в пределах 357-407 тысяч километров. 18 сентября Луна будет в 357,7 тыс. км. от Земли.
Лунное затмение в сентябре 2024 года будет частным, то есть в тени, которую будет отбрасывать Земля, освещаемая Солнцем, окажется лишь часть Луны - всего 8%. Полутеневая и теневая фазы затмения будут длиться чуть более четырех часов: с 03:41 до 07:47 по московскому времени.
Чем западнее находится точка наблюдения, тем лучше будет видно сентябрьское лунное затмение 2024 года.
Как называется полнолуние в сентябре?
У каждого из полнолуний есть свое собственное имя. Полнолуние сентября называется Урожайным, потому что традиционно именно в это время начинали собирать урожай, ориентируясь как раз по лунному циклу. Также сентябрьскую Луну называют Фруктовой, поскольку в некоторых странах в это время года поспевают фрукты, и Ячменной - по культуре, которую собирают в данный период.
Как полнолуние влияет на здоровье?
С давних времен люди верили, что Луна самым прямым образом влияет на человека, особенно в период полнолуния. Даже слово ”лунатизм” непосредственно связано с Луной: в Средние века считалось, что люди ходят во сне под влиянием определенной лунной фазы.
Сегодня ученые не находят как таковых подтверждений тому, что Луна оказывает сильное воздействие на здоровье и поведение человека, тем не менее некоторые изменения в этот период не исключены:
- в фазу полнолуния могут наблюдаться проблемы со сном;
- нестабильное психоэмоциональное состояние, особенно у людей, которые склонны к тревожности;
- снижение артериального давления и частоты сердечных сокращений;
- обострение почечных заболеваний.
В целом, бояться полнолуния не стоит, однако и о своем здоровье забывать не следует. Внимательно следите за своим состоянием, и если вдруг почувствовали себя плохо, обязательно обратитесь к врачу.
Коридор затмений 2024
Сентябрьское полнолуние и частное затмение открывают период, который называется коридор затмений. Этим термином обозначают период между затмением Луны и последующим затмением Солнца. Солнечное затмение следующее за лунным произойдет 2 октября в 18:42 по Московскому времени. Поскольку считается, что и лунное и солнечное затмение оказывают влияние на человека, время, которое их разделяет, также играет не последнюю роль в самоощущении. Психологи в этот период рекомендуют сохранять терпение и не поддаваться эмоциям.