Названы приоритеты России в климатической повестке на COP29

В ходе выступления на COP29 Михаил Мишустин проговорил основные приоритеты РФ в климатической повестке. Председатель российского правительства прибыл в Баку сегодня.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин рассказал о приоритетах, которые Москва обозначает основными в климатической повестке. Его выступление состоялось на COP29 в Баку.

«Президент Владимир Владимирович Путин подчеркивал, что Россия выступает за объединение усилий в борьбе с изменениями климата. Здесь выделю четыре приоритета. Прежде всего это согласование новой коллективной цели в области климатического финансирования в интересах развивающихся государств»

- Михаил Мишустин

В качестве второго приоритета он выделил недопустимость дискриминации каких-либо стран под предлогом климатической повестки. Важно, чтобы бедные государства не понесли ущерб при переходе к «зеленой» энергетике.

Далее Мишустин назвал оставшиеся приоритеты.

«Также нужно внедрять практические механизмы реализации международных договоренностей. Необходимо создание единой системы оценки качества климатических проектов. И, конечно, надо наладить кооперацию научных сообществ»

- Михаил Мишустин

Пополнить данные о климатических изменениях в масштабе всего мира могут национальные исследования, добавил политик.

Напомним, что Михаил Мишустин сегодня прибыл в Баку для участия в COP29. Он уже успел провести встречу с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Последний раз политики встречались в 2021 году, где обсуждались вопросы пандемии COVID-19.