Вестник Кавказа

Карта "Мир" заработает в Иране с января

Карта Мир
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Воспользоваться российской картой "Мир" в Иране можно будет совсем скоро – уже с начала 2025 года. Граждане Ирана же могут снимать средства с иранских карт Shetab в России уже сегодня.

Снять деньги с помощью российской карты "Мир" в банкомате в Иране получится уже чуть более чем через полтора месяца, рассказал глава ЦБ ИРИ Мохаммад Реза Фарзин.

Он напомнил, что техническое соединение российской и иранской платежных систем ("Мир" и "Шетаб") уже осуществлено, и теперь граждане Исламской Республики могут пользоваться своей национальной платежной системой в банках на территории России.

"Это наш первый этап, а на втором, который начнется в январе, российские карты будут приниматься в банкоматах на территории Ирана"

– Фарзин

Председатель иранского регулятора рассказал и о более отдаленных перспективах. По его словам, в начале следующего года по иранскому календарю (он начнется 20 марта) начнется новый этап, по его итогам картами "Мир" можно будет расплачиваться в магазинах с помощью банковских терминалов.

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