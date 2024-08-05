В Казахстане началось строительство школы для одаренных детей

В Алматы построят школу для одаренных детей, которая будет носить имя легендарного Абая - министры и сенаторы страны заложили капсулу в будущее здание школы, которая заработает осенью 2025 года.

В крупнейшем казахстанском мегаполисе Алматы стартовало строительство нового здания "Абай Ұлттық Мектебі" - "Национальной школы имени Абая", в церемонии закладки капсулы в которое приняли участие министр просвещения Гани Бейсембаев, председатель сената Маулен Ашимбаев, руководство акимата города, депутаты, а также учителя и ветераны-педагоги.

"Трансформируя республиканскую школу Абая, мы делаем акцент не только на углубленном изучении языка и литературы, это прежде всего - важный шаг к формированию интеллектуального потенциала нашей страны. Новая школа призвана стать очагом просвещения для конкурентоспособной молодежи в современном образовательном пространстве. Она будет способствовать формированию нового поколения патриотов в соответствии с концепцией главы государства и философии Абая"

- Гани Бейсембаев

Школа станет очередным "кирпичиком" в сети школ и школ-интернатов с углубленным изучением гуманитарных наук, которая развивается по инициативе президента страны Касым-Жомарта Токаева. В будущем сеть станет образцовой для всех казахстанских школ.

Новая школа уже меньше чем через год примет первых 900 учеников, в ее составе будут школа-пансион, дом Учителя, библиотека, спортивный комплекс, теплица и другие важные объекты.

Напомним, Абай Кунанбаев - казахский поэт, философ, музыкант, народный просветитель, общественный деятель, основоположник казахской письменной литературы и ее первый классик.