Названы самые чистые города Казахстана

Рейтинг чистейших городов составили в Казахстане. Города оценивались по пяти критериям. Первое место завоевала Астана.

Телепроект «Таза қала» («Чистый город») стартовал в Казахстане в начале лета 2024 года, за полгода съемочная группа проекта посетила крупные города, где проводились беседы с властями, экологами, жителями. В результате был составлен рейтинг самых чистых населенных пунктов.

В основе рейтинга пять критериев:

чистота и порядок на улицах;

работа коммунальных служб;

благоустройство;

культура населения;

эстетика города.

Максимально набрать можно 25 баллов - по 5 баллов в каждой категории. Так, «отличником» стала столица, следует из данных проекта. Астана признана самым чистым городом Казахстана. При этом также 25 баллов получил Алматы. Следом в рейтинге идут Караганда, Костанай, Актау и Кызылорда, последний получил 20 баллов, что также говорит о высоком уровне чистоты в городе.

Проект «Чистый город» реализован в рамках инициативы президента республики Касым-Жомарта Токаева «Таза Қазахстан» («Чистый Казахстан»).