Бренд Visit Astana принят во Всемирный туристский альянс. Астана сможет активнее развивать свой туристический потенциал на международной арене.
Астана вошла во Всемирный туристский альянс (WTA), церемония состоялась на форуме в рамках Ежегодного собрания WTA, которое прошло в китайском городе Санья.
«Присоединившись к WTA, Астана укрепляет международное сотрудничество в сфере туризма и открывает новые перспективы для продвижения туристского потенциала столицы Казахстана на глобальном уровне»
– акимат города
Столица Казахстана вступила в WTA как туристский бренд Visit Astana. Этот шаг откроет для Астаны новые возможности для привлечения туристов со всего мира.