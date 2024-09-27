Вестник Кавказа

Астана вошла во Всемирный туристский альянс

Астана экспо
© Фото: Игорь Лепёхин
Бренд Visit Astana принят во Всемирный туристский альянс. Астана сможет активнее развивать свой туристический потенциал на международной арене.

Астана вошла во Всемирный туристский альянс (WTA), церемония состоялась на форуме в рамках Ежегодного собрания WTA, которое прошло в китайском городе Санья.

«Присоединившись к WTA, Астана укрепляет международное сотрудничество в сфере туризма и открывает новые перспективы для продвижения туристского потенциала столицы Казахстана на глобальном уровне»

– акимат города

Столица Казахстана вступила в WTA как туристский бренд Visit Astana. Этот шаг откроет для Астаны новые возможности для привлечения туристов со всего мира.

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