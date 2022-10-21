Вестник Кавказа

Пассажирам рейсов AZAL из Москвы до Мальдив предложат бесплатный отель в Баку

Пассажирам рейсов AZAL из Москвы до Мальдив предложат бесплатный отель в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
У путешественников, которые отправятся на Мальдивы из Москвы рейсом AZAL, будет возможность остановиться бесплатно в отеле в Баку. Время ожидания в столице Азербайджана составит от 9 до 12 часов.

У путешественников, которые отправятся на Мальдивы из Москвы рейсом AZAL, будет возможность остановиться бесплатно в отеле в Баку. Время ожидания в столице Азербайджана составит от 9 до 12 часов. 

Азербайджанская авиакомпания AZAL начала выполнять рейсы до Мальдив. Перелеты выполняются из Москвы с пересадкой в Баку. 

Время ожидания в Баку для туристов, которые вылетят из Москвы, составит от 9 до 21 часа. 

Азербайджанская авиакомпания предложила путешественникам провести время ожидания в бесплатном отеле. Для обладателей билетов эконом-класса будет предложен номер в отеле 4*, для пассажиров бизнес-класса – отель 5*, передает АТОР. 

Отметим, что отправиться на тропические острова из осенней Москвы можно дважды в неделю – по пятницам и воскресеньям. Цена билета варьируется от 45 до 80 тыс рублей в эконом-классе, при этом на рейсы в конце декабря стоимость уже достигает 100 тыс рублей.

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