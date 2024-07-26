Авиалайнер AZAL впервые совершил авиарейс из Баку на Мальдивы

Авиалайнер национального авиаперевозчика Азербайджана компании AZAL сегодня совершил первый регулярный авиарейс из Баку в столицу Мальдивских островов город Мале.

Авиалайнер национального авиаперевозчика Азербайджана компании AZAL сегодня успешно приземлился в Международном аэропорту Велана в столице Мальдивских островов городе Мале, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Пассажиров и летный экипаж воздушного судна тепло поприветствовали в аэропорту, надев на них традиционные венки, символизирующие гостеприимство и дружбу, передает АЗЕРТАДЖ.

"Мы рады приступить к выполнению прямых регулярных рейсов из Баку в столицу Мальдивских островов - Мале. Это открывает новые возможности для туристов, желающих насладиться отдыхом в этом райском уголке. Азербайджанскому рынку давно требуются новые возможности для зимнего туризма, и Мальдивы являются одним из самых востребованных направлений в мире в этот сезон"

- коммерческий директор AZAL Джамиль Манизаде

Новый маршрут - важная веха для международного аэропорта Велана. Он обеспечивает удобное сообщение и открывает новые возможности для путешественников из Азербайджана,отметил встречающий первы рейс из Баку коммерческий директор Maldives Airports Company Limited Мохамед Михад.

Регулярные рейсы из Баку в Мале пока будут выполняться дважды в неделю - по субботам и понедельникам, напомнили в пресс-службе AZAL.