AZAL сделал подарок двухмиллионному пассажиру

Только с начала нынешнего 2024 года флагманский авиаперевозчик Азербайджана – компания AZAL – перевез два миллиона пассажиров. Юбилейного сегодня чествовали в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

У национального авиаперевозчика Азербайджана – авиакомпании AZAL – сегодня своеобразный юбилей: только с начала текущего 2024 года авиалайнеры компании перевезли 2 млн человек, сообщили в пресс-службе флагманского перевозчика.

В Международном порту Гейдар Алиев в Баку сегодня чествовали двухмиллионного пассажира компании – ею оказалась Назрин Оруджова, вылетавшая по маршруту Баку-Лондон, сообщает Trend.

Помимо цветов и поздравлений от руководства авиакомпании девушка получила от AZAL поистине королевский подарок - бесплатный авиабилет туда и обратно из Баку в любом направлении на любой регулярный рейс авиаперевозчика.

В первом полугодии 2024 года в компании зафиксировали значительный, на 60%, рост пассажиропотока по международным направлениям, на 10% вырос и поток пассажиров на ее внутренних рейсах, добавили в пресс-службе AZAL.