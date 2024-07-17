AZAL сделал подарок двухмиллионному пассажиру

У национального авиаперевозчика Азербайджана – авиакомпании AZAL – сегодня своеобразный юбилей: только с начала текущего 2024 года авиалайнеры компании перевезли 2 млн человек, сообщили в пресс-службе флагманского перевозчика.
В Международном порту Гейдар Алиев в Баку сегодня чествовали двухмиллионного пассажира компании – ею оказалась Назрин Оруджова, вылетавшая по маршруту Баку-Лондон, сообщает Trend.
Помимо цветов и поздравлений от руководства авиакомпании девушка получила от AZAL поистине королевский подарок - бесплатный авиабилет туда и обратно из Баку в любом направлении на любой регулярный рейс авиаперевозчика.
В первом полугодии 2024 года в компании зафиксировали значительный, на 60%, рост пассажиропотока по международным направлениям, на 10% вырос и поток пассажиров на ее внутренних рейсах, добавили в пресс-службе AZAL.