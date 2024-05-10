AZAL запускает рейсы Баку – Физули

Попасть из Баку в Физули теперь можно на прямых авиарейсах компании "Азербайджанские авиалинии", рассказали в пресс-службе AZAL. Уже названа и стоимость билетов.

Самолеты национального перевозчика Азербайджана AZAL начали выполнять рейсы из столицы страны Баку в город Физули в Карабахе, рассказали в пресс-службе перевозчика.

Они будут регулярными. Первый полет был совершен сегодня.

Рейсы Баку – Физули будут выполняться два раза в неделю. Желающие могут попасть в административный центр Физулинского района и в будний день (в среду), и в выходной (в субботу). Воздушные суда будут вылетать из аэропорта Гейдар Алиев.

Цена билета в одну сторону на такой рейс – 78 манатов (чуть более 4 тыс рублей). За эти деньги можно взять ручную кладь весом до 10 кг, а также до 23 кг багажа.