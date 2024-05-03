Ильхам Алиев открыл тоннель на дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с работами, проводимыми на автомобильной дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша и открыл первый тоннель, построенного на этой дороге.

Созидательные работы в Шуше фактически начались сразу после окончания Второй Карабахской войны. Прежде всего нужно было проложить дорогу в Шушу, потому что до оккупации дорога проходила через территорию Ханкенди. За короткий срок от города Физули в Шушу была построена дорога Победы. А сейчас строится более широкая магистральная автомобильная дорога. Она будет готова к концу следующего года

- Ильхам Алиев.

В рамках проекта реконструкции и восстановления освобожденных от оккупации территорий Азербайджана идет строительство автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша. Дорога первой технической категории имеет 4-6 полос движения. Вдоль дороги строятся

водоотводные трубы

подземные переходы

мосты, тоннели

виадуки.

Общая протяженность мостов составляет 1557 метров, виадуков – 1965 метров, тоннелей в одном направлении – около 6450 метров.

Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов:

В шести из семи предусмотренных проектом строительства дороги автомобильных тоннелей общей протяженностью 12,7 километра проходочные работы уже завершены. Сейчас ведутся работы внутри тоннелей.

Автомобильная дорога Ахмедбейли-Физули-Шуша берет начало от магистральной автомобильной дороги Гаджигабул-Горадиз-Агбенд-Зангезурский коридор и соединяет освобожденные от оккупации Физулинский, Ходжавендский, Ходжалинский и Шушинский районы.