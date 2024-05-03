Президент Азербайджана открыл первый жилой комплекс в Шуше

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии первого жилого комплекса в Шуше и встретились с первыми жителями, переселившимися в обновленный после армянской оккупации город.

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева открыли первый жилой комплекс в жемчужине Карабаха – города Шуша. Они встретились с вернувшимися в родные места жителями Шуши и вручили им ключи от новых квартир.

Выступая на церемонии вручения ключей от квартир первым жителям, возвратившимся в Шушу, глава государства заявил: азербайджанский народ проявил такой героизм, такую самоотверженность, что сегодня во всем мире говорят о сынах Азербайджана и уважают народ страны.

"Потому что мы восстановили свои права не путем переговоров, не за счет чьих-то уступок, а на поле боя, освободили наши города, пролили кровь, понесли потери. Сегодня по одному нашему требованию нам возвращаются четыре села Газаха. Так будет и дальше. Право слова здесь принадлежит нам, мы – ведущее государство на Кавказе, мы ведущее государство в экономическом, политическом, военном плане, во всех аспектах, все должны считаться с нами"

- Ильхам Алиев

28-летняя деятельность Минской группы была направлена против азербайджанского народа, и их лживые обещания и бездействие были не случайными: они не хотели решать этот вопрос, потому что обещали эти земли армянам, отметил глава государства, напомнив, что величие азербайджанского народа еще раз проявилось в 1993 году, когда народ обратился к великому лидеру и призвал его к власти, потому что азербайджанский народ знал, что только Гейдар Алиев может спасти его от той беды.

"Сегодня, 10 мая – день рождения великого лидера – дорогой для каждого из нас, и, конечно же, для меня день. Его самой большой мечтой было увидеть эти реалии, положить конец оккупации, и именно благодаря его деятельности мы вступили на путь развития"

- Ильхам Алиев

Когда представители зарубежных СМИ однажды спросили его о Шуше, президент Азербайджана сказал, что без Шуши победа останется незавершенной, и тогда все поняли, что Азербайджан не остановится, пока Шуша не будет освобождена, напомнил президент.

"Шуша – символ нашего несгибаемого духа. Шуша оставила такой большой след в сердце каждого гражданина Азербайджана, что без нее успешное завершение войны было невозможным"

- Ильхам Алиев

Сегодня начинается новая история Шуши: в своем обращении к народу 8 ноября 2020 года президент сказал об этом, и сегодня мы видим возрождающуюся Шушу, отметил азербайджанский лидер.

"Все дома построены в прекрасном архитектурном стиле – традиционном для Шуши стиле. Условия прекрасные, и я уверен, что после долгого перерыва шушинцы будут жить здесь комфортно, будут творить, созидать, сохранять исторический облик родного города"

- Ильхам Алиев

Сегодня после капитального ремонта в городе открылась баня Ширин су. Также азербайджанский лидер отметил, что завершаются ремонтно-восстановительные работы в мечети Ашагы Говхар Ага.

"Разрушенный диким врагом памятник Узеиру Гаджибейли возвращен на свое место. Разрушенный армянами бюст Вагифа также был восстановлен в прежнем виде, прежней форме, изготовлен заново. Реконструируется разрушенный армянами дом Узеира Гаджибейли, он будет готов в этом году"

- Ильхам Алиев

Сегодня в Азербайджане ведутся широкомасштабные программы на всех освобожденных землях. Сегодня Шуша – уже шестой населенный пункт, куда возвращаются бывшие переселенцы. В скором времени бывшие переселенцы вернутся в село Сус Лачинского района, а до конца года жизнь будет восстановлена как минимум в 20 населенных пунктах, отметил глава государства, подчеркнув: Карабахский и Восточно-Зангезурский регионы станут одними из красивейших мест не только в Азербайджане, на Кавказе, но и в мире – самыми современными, самыми удобными, самыми красивыми.

"Природа, живописные панорамы этих мест, зеленые массивы, родники дополняются современными, в то же время строящимися в традиционном стиле зданиями. Создается такой красивый город, которым, я уверен, будет гордиться каждый из нас, каждый азербайджанец"

- Ильхам Алиев

Также президент Азербайджана ознакомился с работами, проведенными в селе Сус Лачинского района, встретился с жителями, переселившимися в село, принял участие в открытии малых гидроэлектростанций "Забух" и "Гарыгышлаг" ОАО "АзерЭнержи" и заложил фундамент поселка Туршсу Шушинского района.