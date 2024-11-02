Вестник Кавказа

Лжесотрудник ФСБ задержан за мошенничество на Ставрополье

Лжесотрудник ФСБ задержан за мошенничество на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Ставрополье осудили мужчину, который выдавал себя за сотрудника ФСБ. Ближайшие несколько лет он проведет в заключении.

В Ставропольском крае вынесли приговор в отношении фейкового сотрудника ФСБ, обвиняемого в мошенничестве. Об этом рассказали в региональном управлении ФСБ.

"Подсудимый познакомился с жительницей края и, представившись сотрудником ФСБ России, обманом похитил у нее 500 тысяч рублей, которые ему понадобились якобы на выполнение своей работы по службе"

– пресс-служба УФСБ

Помимо этого, с февраля по март текущего года мужчина похитил крупную сумму денег у еще одной женщины. Представившись сотрудником ФСБ России, он пообещал ей посодействовать в организации встречи со знакомым, который находится в СИЗО.

Мужчина стал фигурантом двух уголовных дел. Суд назначил ему наказание в виде 2,5 лет лишения свободы. Лжесотрудник ФСБ проведет их в колонии общего режима.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
930 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Дагестанские полицейские задержали троих вымогателей

Дагестанские полицейские задержали троих вымогателей

Подозреваемый в даче взяток должностному лицу задержан в Дагестане

Подозреваемый в даче взяток должностному лицу задержан в Дагестане

Почти дюжину осужденных помиловали в Грузии

Почти дюжину осужденных помиловали в Грузии

Подозреваемый в мошенничестве мужчина задержан на КПП &quot;Верхний Ларс&quot;

Подозреваемый в мошенничестве мужчина задержан на КПП "Верхний Ларс"

Армянская компания прятала свою газовую автозаправку от налогов

Армянская компания прятала свою газовую автозаправку от налогов

Прокуратура КЧР требует вернуть участок в Архызе государству

Прокуратура КЧР требует вернуть участок в Архызе государству

В Армении расследуют аферу поставщиков автомобилей

В Армении расследуют аферу поставщиков автомобилей

Бывшего замглавы Минобрнауки подозревают в коррупции в Дагестане

Бывшего замглавы Минобрнауки подозревают в коррупции в Дагестане

Главврача подозревают в нецелевом расходовании нескольких миллионов рублей в Ингушетии

Главврача подозревают в нецелевом расходовании нескольких миллионов рублей в Ингушетии

Водитель замглавы МИД Армении подрабатывал &quot;левыми&quot; визами

Водитель замглавы МИД Армении подрабатывал "левыми" визами

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы