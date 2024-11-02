Лжесотрудник ФСБ задержан за мошенничество на Ставрополье

На Ставрополье осудили мужчину, который выдавал себя за сотрудника ФСБ. Ближайшие несколько лет он проведет в заключении.

В Ставропольском крае вынесли приговор в отношении фейкового сотрудника ФСБ, обвиняемого в мошенничестве. Об этом рассказали в региональном управлении ФСБ.

"Подсудимый познакомился с жительницей края и, представившись сотрудником ФСБ России, обманом похитил у нее 500 тысяч рублей, которые ему понадобились якобы на выполнение своей работы по службе"

– пресс-служба УФСБ

Помимо этого, с февраля по март текущего года мужчина похитил крупную сумму денег у еще одной женщины. Представившись сотрудником ФСБ России, он пообещал ей посодействовать в организации встречи со знакомым, который находится в СИЗО.

Мужчина стал фигурантом двух уголовных дел. Суд назначил ему наказание в виде 2,5 лет лишения свободы. Лжесотрудник ФСБ проведет их в колонии общего режима.