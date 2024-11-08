Дело о фиктивной работе в Россельхознадзоре возбудили в Дагестане

Сотрудники регионального Россельхознадзора помогли мужчине фиктивно получить работу в ведомстве. Все они стали фигурантами уголовного дела.

В Дагестане завели уголовное дело на местного жителя и бывших сотрудников регионального управления Россельхознадзора. Об этом рассказали в СУ СКР по республике.

Всех их уличили в особо крупном мошенничестве.

"По версии следствия, бывшие сотрудники (...) в 2020 году фиктивно трудоустроили местного жителя на государственную должность в указанном ведомстве для последующего незаконного получения зарплаты, а также начисления трудового стажа"

– пресс-служба СУСК

В течение последних четырех лет подозреваемые сумели похитить свыше 2,2 млн рублей.

Жителя республики уже задержали. Остальные фигуранты находятся в розыске.