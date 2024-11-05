Вестник Кавказа

Сколько фейхоа Абхазия поставила России?

Сколько фейхоа Абхазия поставила России?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Абхазии рассказали, сколько фруктов с января производители республики поставили в Россию. Озвучена статистика по мандаринам, фейхоа и хурме из Абхазии.

Количество мандаринов, которые Абхазия поставила в Россию за 2024 год, почти достигло 3,8 тыс т. Статистику по фруктам предоставил Государственный таможенный комитет Абхазии.

По данным ведомства, объемы поставок плодов в РФ превышают 5 тыс т.

Кроме мандаринов, из Абхазии в Россию поступило 916 т фейхоа. Получили россияне возможность и отведать абхазской хурмы: ее было поставлено 185 т. Появились на прилавках российских магазинов и цитрусовые: поставки лимонов составили 86 т, апельсинов – 3 т.

Помимо этого, Россией были получены также 3 т абхазских киви.

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