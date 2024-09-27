"Мандариновая" фотозона появилась в Абхазии

В абхазской столице на набережной открылась яркая фотозона, посвященная предстоящему фестивалю "Мандарин". Все желающие могут сделать эффектные фото и угоститься мандаринами.
В Сухуме на приморской набережной начала работать фотозона "Мандарин" - в зимние праздники в городе состоится одноименный фестиваль.
"Все желающие смогут сфотографироваться у инсталляции и угоститься мандарином. Это такая акция добра. У нас слоган: "Зарядись настроением с нами на весь год". Это ознакомительная фотозона"
– организаторы фестиваля
Праздник мандаринов будет проходить в новогодние праздники - 3-8 января. Главными площадками мероприятия станут пляж "Марнеро", этно-парк "Апсны" и совхоз "София". В программе концерты, выставки, конкурсы, дегустации, сбор урожая цитрусовых и полеты на воздушных шарах.