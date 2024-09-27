Вестник Кавказа

"Мандариновая" фотозона появилась в Абхазии

"Мандариновая" фотозона появилась в Абхазии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В абхазской столице на набережной открылась яркая фотозона, посвященная предстоящему фестивалю "Мандарин". Все желающие могут сделать эффектные фото и угоститься мандаринами.

В Сухуме на приморской набережной начала работать фотозона "Мандарин" - в зимние праздники в городе состоится одноименный фестиваль.

"Все желающие смогут сфотографироваться у инсталляции и угоститься мандарином. Это такая акция добра. У нас слоган: "Зарядись настроением с нами на весь год". Это ознакомительная фотозона"

– организаторы фестиваля

Праздник мандаринов будет проходить в новогодние праздники - 3-8 января. Главными площадками мероприятия станут пляж "Марнеро", этно-парк "Апсны" и совхоз "София". В программе концерты, выставки, конкурсы, дегустации, сбор урожая цитрусовых и полеты на воздушных шарах.

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