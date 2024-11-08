Вестник Кавказа

Бывший глава фирмы отправится в колонию из-за неуплаты налогов в КЧР

Колючая проволока на голубом небе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Суд приговорил бывшего руководителя фирмы к длительному заключению в КЧР. Он будет находиться за решеткой более 10 лет.

В Карачаево-Черкесии вынесли приговор бывшему исполнительному директору фирмы, которого обвинили в уклонении от уплаты налогов. Об этом рассказали в СУ СКР по региону.

Ближайшие 10 лет и 2 месяца мужчине предстоит провести в колонии общего режима. Его также оштрафовали на полмиллиона рублей.

В прокуратуре поведали, что в период с 2016 по 2019 год включительно мужчина, занимавший в то время должность исполнительного директора, неравномерно отразил в налоговых декларациях целый ряд данных, благодаря чему коммерческой организации удалось уклониться от уплаты налогов на крупную денежную сумму. Отмечается, что суммарный размер неуплаты за это время превысил 102 млн рублей.

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