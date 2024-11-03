Вестник Кавказа

УЕФА разрешил Азербайджану продать лишь 40% билетов на матч с Эстонией

футбольный стадион в Габале
© Фото: сайт турецкой фирмы Intelligent Design Architecture
Трибуны стадиона в Габале во время матча сборных Азербайджана и Эстонии смогут заполниться всего на 40%. Именно такое количество билетов на эту игру разрешил продать УЕФА.

УЕФА запретил продавать 60% билетов на матч сборных Азербайджана и Эстонии по футболу.

Эта игра Лиги наций состоится в Габале в ближайшую субботу, 16 ноября.

Вместимость арены составляет 4,5 тыс зрителей, однако в продажу поступили лишь 1,8 тыс билетов. Это связано с тем, что несколько трибун не соответствуют стандартам УЕФА. В организации пояснили, что на стадионе присутствуют выпирающие железные конструкции, которые могут нанести травму болельщикам.

Напомним, изначально игра должна была состояться в Баку, однако из-за проведения COP29 встречу перенесли в другой город.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
640 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Коллекционные монеты вручили футбольной сборной в Грузии

Коллекционные монеты вручили футбольной сборной в Грузии

Армения уступила Фарерским островам в Лиге наций

Армения уступила Фарерским островам в Лиге наций

ФИФА похвалила Грузию за реализацию футбольных проектов

ФИФА похвалила Грузию за реализацию футбольных проектов

Юный защитник из Грузии привлек внимание грандов мирового футбола

Юный защитник из Грузии привлек внимание грандов мирового футбола

Глава ФИФА прибывает со специальным визитом в Грузию

Глава ФИФА прибывает со специальным визитом в Грузию

Матч &quot;Бешикташа&quot; и &quot;Маккаби&quot; Тель-Авив пройдет без зрителей из-за событий в Амстердаме

Матч "Бешикташа" и "Маккаби" Тель-Авив пройдет без зрителей из-за событий в Амстердаме

&quot;Карабах&quot; создаст альянс футбольных клубов для борьбы с климатическими изменениями

"Карабах" создаст альянс футбольных клубов для борьбы с климатическими изменениями

Президент ФИФА провел в Баку встречу с Ильхамом Алиевым

Президент ФИФА провел в Баку встречу с Ильхамом Алиевым

Гол грузина принес &quot;Кайрату&quot; титул чемпиона Казахстана

Гол грузина принес "Кайрату" титул чемпиона Казахстана

С временным наставником футбольной сборной определились в Армении

С временным наставником футбольной сборной определились в Армении

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы