УЕФА разрешил Азербайджану продать лишь 40% билетов на матч с Эстонией

Трибуны стадиона в Габале во время матча сборных Азербайджана и Эстонии смогут заполниться всего на 40%. Именно такое количество билетов на эту игру разрешил продать УЕФА.

УЕФА запретил продавать 60% билетов на матч сборных Азербайджана и Эстонии по футболу.

Эта игра Лиги наций состоится в Габале в ближайшую субботу, 16 ноября.

Вместимость арены составляет 4,5 тыс зрителей, однако в продажу поступили лишь 1,8 тыс билетов. Это связано с тем, что несколько трибун не соответствуют стандартам УЕФА. В организации пояснили, что на стадионе присутствуют выпирающие железные конструкции, которые могут нанести травму болельщикам.

Напомним, изначально игра должна была состояться в Баку, однако из-за проведения COP29 встречу перенесли в другой город.