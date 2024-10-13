Вестник Кавказа

УЕФА оштрафовал Эстонию за поведение болельщиков в матче с Азербайджаном

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© Фото: сайт УЕФА
ЭФС наказан за поведение болельщиков на игре против азербайджанской сборной, состоявшейся в Таллине три недели назад. УЕФА обязал эстонскую федерацию выплатить штраф.

Эстонский футбольный союз (ЭФС) заплатит штраф за поведение своих болельщиков на игре Лиги Наций против сборной Азербайджана. Соответствующее решение принял УЕФА.

Как отмечается, во время матча эстонские болельщики кидали на поле посторонние предметы. Сумма штрафа составит почти 4,9 тыс евро.

Напомним, игра Лиги наций между национальными командами Эстонии и Азербайджана прошла в Таллине 11 октября. Победу в том матче со счетом 3:1 одержали хозяева поля.

Турнирная таблица

После четырех туров Азербайджан не набрал ни одного очка и располагается на четвертой строчке в группе C1 Лиги наций. Возглавляют квартет Швеция и Словакия, в активе которых по 10 очков. На третьем месте располагается Эстония (3 очка).

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